ريال مدريد يواصل توهجه تحت قيادة زين الدين زيدان

زيدان



على المصرى:



واصل ريال مدريد الإسبانى، توهجه تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان، وتوج بكأس السوبر الأوروبى، للموسم الثانى على التوالى، عقب تغلبه على مانشستر يونايتد الإنجليزى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب فيليب الثاني أرينا بالعاصمة المقدونية "سكوبيي".



واصل النادي الملكي نجاحاته مع زيدان، بعدما أحرز الموسم المنصرم لقب الدوري الإسبانى، للمرة الأولى منذ عام 2012، ومنذ توليه المهمة مطلع 2016 أحرز ريال سلسلة ألقاب منها دوري الأبطال مرتين، والدوري المحلي مرة، وكأس العالم للأندية، بالإضافة للقب السوبر الأوروبى مرتين "2016 واليوم".



وتواصلت هيمنة الأندية الإسبانية على اللقب، بعدما احتكرت أندية الليجا اللقب ثمانى مرات في الأعوام التسعة الأخيرة عبر أربع فرق "برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، بالإضافة للريال"، ولم تخرج هذه الكأس عن السطوة الإسبانية في المواسم الأربعة الماضية "ريال 2014 و2016 و2017، وبرشلونة 2015"، ولم يخسر أي فريق إسباني هذه المواجهة ضد فريق من خارج إسبانيا، منذ سقوط إشبيلية أمام ميلان الإيطالي عام 2007.



وتواصل نحس مانشستر يونايتد، مع كأس السوبر الأوروبى، بعدما خسر نسختى 1999 و2008، بالإضافة لمواجهة اليوم، وأنطبق نفس الأمر مع مورينيو، الذى خسر الكأس مرتين، الأولى مع بورتو البرتغالي عام 2003، والثانية مع تشيلسي عام 2013،



وجاءت أخطر الفرص، فى الدقيقة 15، وكاد ريال مدريد أن يفتتح التسجيل، بضربة رأسية من كاسيميرو، أصطدمت بعارضة دى خيا، حارس اليونايتد، وجاءت الدقيقة 23، لتعلن عن الهدف الأول فى اللقاء، عن طريق كاسيميرو، بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأظهرت الإعادة التليفزيونية، تسلل كاسيميرو.



ومع بداية الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 52، أضاف ايسكو الهدف الثاني، للفريق الملكى، بعد تمريرة ثنائية مع جاريث بيل، ورد اليونايتد فى الدقيقة 55، بأخطر هجماته فى اللقاء، بعد رأسية رائعة من بوجبا، يبعدها نافاس، لتصل للوكاكو الذى سدد الكرة فوق العارضة.



وحاول ريال مدريد قتل المباراة فى الدقيقة 60، بعدما سدد جاريث بيل، الكره بيمناه لتصطدم بعارضة دى خيا، ليرد مانشستر يونايتد، بهدف تقليل الفارق، فى الدقيقة 61، بعدما تابع لوكاكو تسديدة ماتيتش التى أبعدها نافاس، بسهولة فى المرمى، معلنا عن هدف تقليل الفارق.



وأنقذ نافاس مرماه من هدف التعادل لليونايتد، بعدما أنفرد راشفورد فى الدقيقة 81، قبل أن يبعدها الحارس الكوستاريكى بإقتدار، وشهدت الدقيقة 82، مشاركة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، حيث فضل زيدان، عدم مشاركته، بعدما ألتحق متأخرا بتدريبات الفريق الملكى، لمشاركته مع منتخب بلاده فى كأس القارات بروسيا.



وتوغل البديل فاسكيز فى دفاع مانشستر يونايتد، بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يمرر الكرة لزميله البديل أيضا أسينسيو، ليضعها فى المرمى، قبل أن تنشق الأرض، ويتصدى دى خيا بشكل إعجازى، يوبعدها لضربة ركنية.



ومرت الدقائق السبعة التى أحتسبها حكم اللقاء الإيطالى جيانلوكا روكي، نظرا لإصابة فيلاينى، فى الدقيقة 76، بنزيف فى الأنف، والتى أستدعت علاجه فى أرضية الملعب، دون جديد، لتعلن عن فوز ريال مدريد بالسوبر الأوروبى.



وشهدت المباراة بعض الأرقام القياسية للاعبى ريال مدريد، حيث أصبح الفريق الملكى بهدف كاسيميرو، صاحب أطول سلسلة تهديفية، فى الدوريات الخمس الكبرى، بعدما سجل في أخر 66 مباراة في مختلف المسابقات.



فيما أصبح إيسكو، بهدفه فى المباراة، أكثر لاعبي الوسط في الليجا الإسبانية، تسجيلا للأهداف في كافة المسابقات خلال العام الحالي، بعدما هز الشباك في 10 مناسبات، وساهم إيسكو بـ9 أهداف في آخر 10 مباريات له في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي "سجل 6 وصنع 3".



وصنع الظهير الأيمن داني كارفاخال هدف ريال الأول، وهو السابع الذي يمرره اللاعب بكافة المسابقات هذا العام، فيما صنع جاريث بيل، الهدف الثاني لإيسكو، ليساهم بهذه التمريرة الحاسمة في 110 أهداف لريال مدريد في 151 مباراة، منذ انضمامه إلى الميرينجي في صيف 2013، وسجل بيل 67 هدفًا، وصنع 34 لزملائه.

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