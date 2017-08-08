الزراعة : قرب تصدير ثاني شحنة جياد مصرية لأوروبا

الصاوي أحمد





قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إنه بعد تصدير أول شحنة من الخيول العربية للاتحاد الأوروبي بقيمة 8 أجياد تستعد الوزارة لتصدير ثاني شحنة قريبًا.





وأكدت، لـ"المال"، أنه بعد الانتهاء من الإشراف على أول شحنة من الخيول العربية وتم شحنها لأوروبا، عبر مطار القاهرة الدولي أصبح من الأسهل التصدير لجميع التكتلات الاقتصادية الأخرى حول العالم.





وشهد مطار القاهرة، أمس، تصدير وشحن أول شحنة من الخيول العربية الأصيلة لألمانيا وإيطاليا لأول مرة منذ وقف التصدير في عام 2010.





وأكد الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير إدارة الحجر البيطري بهيئة الخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة المصرية قامت بتطبيق الاشتراطات الأوروبية للتصدير وعمل تقصي وبائي للتأكد من عدم وجود أي أمراض وبائية بالخيول العربية المصدرة من مصر.





وأوضح عبد الكريم، لـ"المال"، أنه بعد موافاة الجانب الأوربي بنتائج التحاليل البيطرية لعينات الخيول بعد أن أثبتتها التحاليل بالمعامل المرجعية المصرية والدولية باعتبار مصر خالية من الأمراض الوبائية الخاصة بالخيول.



وذكر أنه جار حاليًّا تطبيق الإجراءات البيطرية بحجر الشحنة الثانية عبر عزلها في محجر صحي تابع للقوات المسلحة في محافظة مطروح لمدة 45 يومًا، حيث سيتم تصديرها للاتحاد الأوروبي أيضًا.



