جمارك الطرود البريدية تضبط كمية من الترامادول والحشيش

الترامادول

كتبت مها أبوودن



ضبطت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية محاولتى تهريب لكمية من الترامادول والحشيش المخدر الممنوع تعاطيها أو تداولها أو إستيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.



وتم ضبط الترامادول أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالوردية المسائية بجمرك بريد العتال عندما اشتبه طارق أبو بكر مأمور الجمرك وحمدى السعيد مدير التعريفة فى مشمول أحد طرود البريد الشخصية المصدرة إلى الإمارات وهو عبارة عن بن بوزن 2.175 كيلو.



وبمعاينة الطرد تم الشك في سويتر رجالى ضمن الملابس وبالتدقيق فى ياقة السويتر تبين وجود 4 لفافات من البلاستيك عليها لاصق بني اللون وبفتحها تم العثور على 28 قطعة بنية اللون بأحجام مختلفة، كما تبين وجود كمر بجاكت أطفال جنيز به 2 لفة عليها لاصق بني اللون بداخلها كمية من الأقراص الحمراء المجروشة يشتبه أن تكون أقراص ترامادول مخدرة.



وتم ضبط محاولة تهريب الحشيش فى الوردية المسائية بجمرك بريد العتبة أيضا، وأثناء قيام أيمن علي حسن مأمور الجمرك وحمدى السعيد مدير التعريفة بكشف ومعاينة مشمول طرد شخصي مصدر للإمارات بوزن 1.335 كيلوجرام وهو عبارة عن فستان سهرة نسائي مطرز.



تبين وجود 25 لفافة بمعاينة الفستان عليها ورق مفضض في صدر الفستان وبفتحها وجد بداخلها 25 قطعة بنية اللون بأحجام مختلفة يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش.



كما تبين وجود أحد اللفافات عليها لاصق بنى اللون مخبأة في الجزء الأخر من صدر الفستان وبفتحها تم العثور على كمية من الأقراص الحمراء المجروشه يشتبه أن تكون أقراص ترامادول مخدرة.



قرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى وتسليم المضبوطات لنيابة النزهة.