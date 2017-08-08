الركود يلقي بظلاله على مراكز خدمة السيارات الخليجية

تريبل إيخ إيجيبت: تراجع المبيعات عصف بأنشطة ضمان الخليجي

أمان الشرق: تراجع في الوثائق التأمينية

أحمد شوقي

عصفت حالة الركود المخيمة على قطاع السيارات بمراكز الخدمة المتخصصة في إجراء الصيانة وبيع خدمات الضمان للسيارات الخليجية والسيارات المباعة من غير طريق الوكيل بشكل عام.

وجاءت تلك التداعيات نتيجة توقف غالبية التجار عن استيراد السيارات الخليجية بسبب ارتفاع التكاليف على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الدولار الجمركي؛ بشكل انعكس على السعر النهائي للسيارة؛ وجعلها في وضع غير تنافسي من سيارات الوكيل.

وقال أحمد بكر، مدير شركة تريبل إيه إيجيبت AAA Egypt: إن تراجع مبيعات السيارات الخليجية خلال الفترة الماضية عصف بالأنشطة المحيطة بها ومن بينها أنشطة الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الضمان من خلال مراكز الخدمة التابعة لها.

واتفق معه مصدر من شركة أمان الشرق والتي تمنح ضمانات ممتدة على السيارات الخليجية حيث أكد أن السوق يمر بحالة من الركود شبه التام حاليا نتيجة انخفاض مبيعات السيارات.





ولفت إلى أن الفترة المنقضية من العام الجاري شهدت تراجعا حادا في المتقدين للحصول على وثائق تأمينية على سياراتهم والتي يتم بموجبها تقديم خدمات الضمان لهذه السيارات.

وأكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن توقف المستوردين بشكل تام عن استيراد السيارات الخليجية حاليا خاصة موديل 2017 بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد حيث تبين أن أسعار التكلفة ستتجاوز أسعار بيع الوكيل بالنسبة للسيارة ميتسوبيشي لانسر على سبيل المثال مما يضعف الوضع التنافسي للسيارات المستوردة.





وأضاف أن المستوردين آثروا التوقف عن الاستيراد لأن مصير هذه السيارات سيكون التخزين في حين يحتاج التجار إلى سيولة مرتفعة لضمان استمرارية عملية التشغيل وعدم التوقف بشكل تام.

وأوضح أن نشاط السيارات الخليجية في بعض الطرازات حاليا أصبح قاصرا على موديل 2016؛ مضيفًا أن أنشطة مراكز خدمات ما بعد البيع لهذه السيارات انكمشت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية كما أن بعضها أصبح أوشك على تصفية أعماله بسبب عدم القدرة على الاستمرار مع تحمل تكاليف العمل من أجور وضرائب وتأمينات وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات.. إلخ.

وأشار إلى أن مراكز خدمة ما بعد البيع التابعة لهذه الشركات لديها إمكانيات عالية وتمكنت خلال السنوات الماضية من التغلب على بعض المشكلات التي واجهت السيارات الخليجية في السوق المحلية والتي اعتبرها الوكلاء نقطة ضعف لهذه السيارات.

ولفت محمد الشوربجي، مدير عام سينا موتورز، إلى أن السيارات الخليجية اختفت بشكل شبه تام من السوق المحلية بسبب تجاوز سعر التكلفة لسعر البيع في السوق مشيرا إلى أن السوق لم يشهد طرح سيارات خليجية جديدة منذ فبراير الماضي

وذكر إلى أن تجار السيارات الخليجية أصبحوا في مأزق حاليا لأنهم مضطرون لتحمل تكاليف الضرائب والجمارك المرتفة وأجور العاملين والمبالغ التأمينية المدفوعة لهم في ظل عدم القدرة على البيع بسبب الأسعار المنخفضة التي يبيع بها الوكيل )خاصة سيارات ميتسوبيشي) التي تعد الأقل ارتفاعا مقارنة بالسيارات الأخرى التي شهدت زيادات غير مسبوقة على مدار الشهور الماضية خاصة عام 2016؛ فضلا عن تمكنه من طرح موديل 2017 في حين يبيع التجار موديل العام الماضي لذا تتمتع سياراته حاليا بمواصفات أفضل.

وأوضح الشوربجي أن الوكيل يوفر أيضًا خدمات الضمان بصورة مباشرة ومن ثم سيفضل العميل الشراء منه؛ مضيفا أن هذه الحالة عصفت بأداء مراكز الخدمة التي تقدم الضمان لصالح السيارات الخليجية وبينها شركات أجنبية مثل تريبل ايه إيجيبت التي تستحوذ على معظم أنشطة خدمة ما بعد البيع للسيارات المباعة من غير طريق الوكيل.