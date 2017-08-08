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اقتصاد وأسواق
المهندس : تخصيص 60 % من صناع مصر للشركات الهندسية
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 06:38 م
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
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محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
رئيس الشعبة لـ"المال": تبني خطة لإحلال المكون المحلي محل المستورد
أحمد عوض
ينطلق معرض صناع مصر للصناعات الهندسية، خلال الفترة من الحادي عشر حتي السادس عشر من نوفمبر المقبل، بمشاركة العديد من الشركات وعدد من الهيئات الحكومية، منها "هيئة مترو الأنفاق وقناة السويس والسكة الحديد والقابضة للمياه والصرف الصحي"، تحت رعاية غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في إطار زيادة حجم فرص شركات الصناعات الهندسية بتصنيع مكونات لقطاعات أخرى وإحلال المكون المحلي محل المستورد.
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن ما يقرب من 60% من إجمالي المساحات المخصصة بمعرض "صناع مصر"، تم تخصيصها لشركات الصناعات الهندسية حتى الآن، مؤكدًا مشاركة قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى المعرض بهدف تصنيع وتوريد مكونات لقطاعات أخرى، بخلاف "السيارات".
وأوضح، لـ"المال"، أن غرفة الصناعات الهندسية تتبنى خطة طموحًا تهدف إلى إحلال المكون المحلي محل "المستورد" بمختلف الصناعات؛ لتقليل حجم فاتورة الاستيراد وزيادة حجم استثمارات الشركات، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة، فضلًا عن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وأضاف أن "الغرفة" تبذل قصارى جهدها في زيادة فرص الشركات بتصنيع الغالبية العظمى من المكونات محليًّا دون الحاجة لاستيرادها من الخارج، كاشفًا عن إنهاء المفاوضات الجزئية مع وزارة الإنتاج الحربي الممثلة بتصنيع المنتجات النحاسية بمصانعها، بعد الاتفاق على آلية التصنيع ونسب المكون المحلي.
جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي عرضت على غرفة الصناعات الهندسية وعدد من ممثلي شركات القطاع، إمكانية فرص تصنيع منتجاتها بمصانع الإنتاج الحربي، دون الحاجة لاستيرادها خلال الفترة الماضية.
وردًّا على سؤال "المال" حول آخر مستجدات فرص التصنيع لقطاع الصناعات المغذية للسيارات بمصانع الإنتاج الحربي، أكد أن المفاوضات ما زالت قائمة ولم تتطرق إلى حيز التنفيذ بعد، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة اجتماعات للاتفاق على آلية التصنيع.
اتحاد الصناعات
وزارة الإنتاج الحربي
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