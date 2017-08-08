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بورصة وشركات
رئيسي البورصة يختتم تعاملاته متراجعًا 0.17%
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 06:06 م
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أسماء السيد
أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع للمؤشر الثلاثيني بنحو 0.17% عند 13637 نقطة، فيما صعدت بقية الأسهم، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملاته عند 718 نقطة بارتفاع 0.48% .
وصعد مؤشر "egx50" متساوي الأوزان عند 2109 نقطة بنحو 0.3%، ونظيره "egx100" بـ 0.24% عند 1616 نقطة، كما سجل رأس المال السوقي 715.9 مليار جنيه .
وبلغت قيم التداول 706 مليون جنيه، ومن اجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 184 سهم، ارتفع أداء 67 سهم،وتراجع 86 آخرين، فيما لم يتغير 31 سهم .
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