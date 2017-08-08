تجديد التعاقد مع سبورتا أبرز قرارات اجتماع مجلس الأهلى

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء وافق على التعاقد مع شركة "سبورتا" السعودية، لتوريد الملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاث سنوات.





ومن المنتظر أن تجمع جلسة لمسئولي الشركة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عقب مباراة سموحة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التى ستقام غدًا الأربعاء، لاختيار التصميمات الخاصة بزي الموسم الجديد.





وقرر المجلس الموافقة على الهيكلة الإدارية والمالية للعاملين بالنادي، وتكليف الدكتور مهند مجدي، عضو المجلس، بحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، المقرر لها يوم 26 أغسطس الحالي، للتصويت على اللائحة الخاصة بالاتحاد.



