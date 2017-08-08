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رياضة
تجديد التعاقد مع سبورتا أبرز قرارات اجتماع مجلس الأهلى
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 05:58 م
مجلس إدارة النادي الأهلى
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مجلس إدارة النادي الأهلى
على المصرى
قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء وافق على التعاقد مع شركة "سبورتا" السعودية، لتوريد الملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاث سنوات.
ومن المنتظر أن تجمع جلسة لمسئولي الشركة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عقب مباراة سموحة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التى ستقام غدًا الأربعاء، لاختيار التصميمات الخاصة بزي الموسم الجديد.
وقرر المجلس الموافقة على الهيكلة الإدارية والمالية للعاملين بالنادي، وتكليف الدكتور مهند مجدي، عضو المجلس، بحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، المقرر لها يوم 26 أغسطس الحالي، للتصويت على اللائحة الخاصة بالاتحاد.
وتم تكليف محمد جمال هليل، عضو المجلس، بحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد، المقرر لها 25 أغسطس الحالي، للتصويت على اللائحة الخاصة بالاتحاد، كما بحث المجلس، خلال الجلسة، ملف الخدمات الإنشائية، ووافق على تأجير العديد من المنافذ بفرع النادي بالشيخ زايد.
النادي الأهلي
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