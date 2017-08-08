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نقل وملاحة
الوطنية تتولي إدارة طريق شبرا – بنها
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 05:52 م
شبرا - بنها
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شبرا - بنها
مقابل 60% من الإيرادات لوزارة النقل
عرفات: بدء الشغيل التجريبي قبل عيد الأضحي
ترك: إنشاء محطة ركاب مركزية علي 8 أفدنة بتكلفة 11 مليون جنيه
مدحت إسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الشركة الوطنية لإدارة وتنمية الطرق، ستتولي إدارة طريق شبرا - بنها؛ وأيضا توفير الخدمات المتكاملة المقدمة علي الطريق، ممثلة في محطات الوقود والاستراحات وغيرها.
وأوضح في تصريحات صحفية علي هامش جولة تفقدية قام بها اليوم للطريق، أن الوزارة تستهدف بدء التشغيل التجريبي للطريق قبل عيد الأضحي المبارك، كما تستهدف جمع تكلفته خلال 7 سنوات.
من جهته، أوضح اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الهيئة ستحصل علي 60% من إيرادات الطريق، علي أن تتولي الشركة الوطنية تنفيذ أعمال الصيانة في السنوات المقبلة، فضلا عن أن التعاقد ينص علي أن تحصل الشركة على 70% من إيرادات الإعلانات.
وأشار ترك إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98.5% من طريق شبرا - بنها الحر، لافتا إلي أن الطريق به 62 عملا إنشائيا بواقع (38 كوبرى - و24 نفقا).
وأضاف ترك أن هذا الطريق به عمل إنشائى ضخم، حيث تم استخدام 20 مليون متر3 أتربة في إنشاء الجسور، 460 ألف متر3 من كميات الخرسانة المسلحة، و84 ألف طن حديد تسليح، و12 كم أنفاقا لتسهيل الرى (مراوى خرسانية)، و2600 متر طولى لتغطية مصارف وبرابخ، كما بلغ مجموع أطوال الخوازيق 70 ألف متر طولي.
وأضاف أن عمليات التنفيذ تتم وفقا لقياسات الجودة العالية مع مراعاة عنصرى السلامة والأمان بالطريق، مشيرا إلى أن هذا الطريق يسهم فى تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى، المار عليه ما يقرب من 140 ألف سيارة / يوم، وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائرى الإقليمى دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.
وقال ترك، إن مساحة الأراضى الزراعية التى تم نزع ملكيتها لتنفيذ طريق شبرا بنها الحر تقدر بـ 800 فدان، وأن حجم تعويضات نزع الملكية بلغ 1.9. مليار جنيه.
وتابع: تكلف طريق "شبرا - بنها"، 84 ألف طن حديد، و7000 من الباكيات في الكباري.
يذكر أن طريق "شبرا - بنها" الحر يبلغ طوله 40 كم ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق ويشمل عملية إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مساره وتبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه.
وأشار ترك إلى إنشاء محطة ركاب مركزية لخدمة طريقي شبرا بنها والدائري الإقليمي، علي مساحة 8 فدان، بتكلفة 11 مليون جنيه.
وأوضح أن المحطة سيكون لها جراح كبير لاستقبال سيارات الركاب القادمة من القاهرة.
النقل
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