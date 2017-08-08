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اقتصاد وأسواق
استمرار تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 619 جنيها
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 05:43 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
تشهد أسعار الذهب انخفاضا خلال تلك الفترة نظرا لهبوط سعر الدولار بالسوق المحلية، بالإضافة إلى انخفاض سعر الأوقية عالميا.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، لـ"المال" أسعار الذهب سجلت اليوم انخفاضا بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار ٢١ نحو 619 جنيها للجرام مقابل 622 جنيها أمس.
وأوضح أمين فى تصريحات أن عيار ١٨ بلغ نحو 530 جنيها، وسجل عيار ٢٤ نحو 709 جنيهات مقابل 711 جنيها أمس.
وانخفض الجنيه الذهب بنحو 10 جنيهات إلى نحو 4962 جنيها، وارتفعت الأوقية لتسجل 1261 دولارا.
وتشهد أسعار الدولار تراجعا بأغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية، إذ سعر الدولار فى البنك الأهلى نحو ١٧.٧٥ جنيه.
الذهب
أسعار الذهب
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