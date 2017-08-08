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رياضة
الجبلاية تصدر بيانًا حول البطولة العربية
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 05:42 م
الاتحاد المصري لكرة القدم 99
أخر الأخبار
الاتحاد المصري لكرة القدم 99
على المصرى
أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بيانًا حول البطولة العربية للأندية، التى أقيمت فى مصر، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الثامن من أغسطس الحالي، وشهدت أعمال شغب فى المباراة النهائية بين فريقي الترجى التونسى والفيصلى الأردنى.
وجاء نص البيان كالتالى: "بمناسبة انتهاء البطولة العربية للأندية، يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشكر والتقدير، إلى كل من ساهموا في إنجاح البطولة، التي استضافتها مصر على أرضها الطاهرة، وبقلبها النابض بالعروبة والحب لكل الأشقاء العرب".
وأضاف البيان: "الاتحاد المصري إذ يتوجه بهذا الشكر ليثمن موقف الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقته الكبيرة وإصراره على إقامة البطولة في مصر، كما يثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة الدولة المصرية المعنية بتنظيم البطولة، مما ضمن لها النجاح والتقدير الذي لقيته من كل متابعيها، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة".
وتابع: "إذا كان الاتحاد المصري يأسف لما لحق بختام البطولة، من سلوك غير رياضي وغير أخلاقي من أحد الأندية المشاركة تجاه الحكَم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، فإنه على يقين من أن الاتحاد العربي لن يتوانى في اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم".
واختتم البيان: "كما أن الاتحاد المصري على يقين من أن القوانين الحاكمة ستضع الأمور في نصابها بمواجهة ومطاردة ومنع كل الخارجين على القانون".
في هذا الصدد فإن الاتحاد المصري يؤكد أن ما حدث لن يهز مشاعر الأخوة مع الشعب الأردني والكرة الأردنية، إلا أن ذلك لن يمنع من أن يأخذ القانون مجراه ضد أي جرم يُرتكب في ملاعبنا وضد أي إضرار بالمنشآت الرياضية؛ حفاظًا على مكانة البطولات العربية لدينا جميعًا".
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