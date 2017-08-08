مدينة نصر تحقق 1.16 مليار جنيه إيرادات

شركة مدينة نصر للإسكان

أحمد علي



ارتفعت إيرادات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 131.3% في النصف الأول من العام الجاري، اذ سجلت 1.16 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 246.1% لتسجل 509.6 مليون جنيه.



وسجلت الشركة في الربع الثاني من 2017، ايرادات بقيمة 410.3 مليون جنيه، بنمو قدره 39% رغم عدم اطلاق أية مشروعات جديدة.



وارتفع حجم تعاقدات الشركة في التنصف الأول من 2017، ليسجل 2.4 مليار جنيه بنمو 5 أضعاف حجمه في النصف الأول من 2016، فيما سجلت تعاقدات بقيمة 576.8 مليون جنيه في الربع الثاني فقط، لتسجل "مدينة نصر" تعاقدات بقيمة 2.61 مليار جنيه منذ بداية العام.



وقال أحمد الهتيمي، العضو المنتدب للشركة، إن "مدينة نصر" تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التعاقدية خلال 2017، مشيرًا الى ان تسجيل تعاقدات بـ 2.5 مليار جنيه في النصف الأول فقط سيمثل دعمًا لاستمرار الأداء الجيد في النصف الثاني من العام.



وأضاف أن شركته تستعد لإطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة بهدف تنمية التعاقدات، واستغلال موجة تعافي معدلات الطلب على الخدمات العقارية مرتفعة الجودة.

