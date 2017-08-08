مصر تصدر الخيول العربية بعد حظر 7 سنوات

منى محرز نائب وزير الزراعة

خالد بدر الدين



أعلنت منى محرز، نائب وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن مصر استأنفت تصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد رفع حظر استيراد استمر 7 سنوات بعد انتشار شائعات عن إصابة الخيول المصرية بأمراض.



وذكرت محرز، المختصة بشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في اتصال هاتفي، مع وكالة "رويترز"، أن القاهرة صدرت جوًا -أمس الإثنين- 6 جياد إلى ألمانيا وجوادين إلى إيطاليا، وهذه أول خيول تصدرها مصر لدول الاتحاد الأوروبي منذ أن فرض الاتحاد حظرا على استيراد الخيول المصرية عام 2010.



وأكدت محرز: "أجرينا فحوصا وأخذنا عينات من جميع الفصائل الخيلية في جميع المحافظات للتأكد من خلوها من الأمراض الممنوعة ما بين البلدان، وكانت النتائج سلبية الحمد لله وقدمنا ملفا للاتحاد الأوروبي ووافق على إعادة التصدير منذ بضعة أشهر".



وقالت محرز إن مصر لبت كافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي اللازمة لاستئناف تصدير الخيول العربية، حيث توجد 1006 مزارع لتربية الخيول في مصر، والخيول تخضع أيضًا للفحص لمدة 90 يومًا في حجر بمستشفى بيطري عسكري للتأكد من خلوها من أي أمراض قبل تصديرها.