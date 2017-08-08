التموين تصدر قرارًا استثنائيًا باستخراج بطاقات تموينية

- يشمل مستحقي معاش الضمان الاجتماعي وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة



محمد مجدي



أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائي لفئات خاصة.



وأشارت التموين، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار استخراج بطاقات تموينية جديدة يشمل مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل، بموجب بحث إجتماعى لا يزيد فيه الدخل عن 800 جنيه والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين والعاملون بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهري 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه.



وأكدت الوزارة أن القرار لا يتضمن استبعاد أي من المستفيدين الحاليين علي بطاقة التموين، والبالغ عددهم 70 مليون مواطن.



وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام عدم تداول الشائعات المغلوطة التي تروج إلى استبعاد من يزيد دخله عن 1500 جنيه.

