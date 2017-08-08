هونج كونج تغلق 13 شاطئاً لتسرب 1000 طن زيت النخيل

هونج كونج

خالد بدر الدين



أغلقت هونج كونج، 13 شاطئاً بعد أن جرفت الأمواج كتلا رغوية كريهة الرائحة من بقعة زيت نخيل إلى الشواطئ، في أحدث كارثة بيئية تتعرض لها مياهها الإقليمية.



وقالت حكومة هونج كونج إن سلطات البر الصيني لم تبلغها بتصادم السفينتين سوى بعد يومين من وقوع الحادث، بينما قالت وسائل إعلام إن التصادم حدث منذ يوم الخميس الماضى.



ويأتي هذا الحادث - الذى تسرب فيه 1000 طن من زيت النخيل إلى البحر بعد اصطدام السفينتين - في ذروة موسم الصيف حيث تمتلئ الشواطئ والجزر البعيدة عن مراكز المدن بالزوار خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.



وذكرت وكالة "رويترز" إن مدينة هونج كونج التي تخضع لسيطرة الصين أغلقت شاطئين في جنوب هونج كونج، اليوم الثلاثاء، ليرتفع مجموع الشواطئ المغلقة إلى 13، وذلك بعد تصادم بين سفينتين عند مصب نهر بيرل.



وأثار التسرب غضب بعض السكان المحليين ودعاة حماية البيئة ويأتي بعد عام من وصول جبال من القمامة جرفتها المياه إلى شواطيء هونج كونج، وتشير علامات وعبوات القمامة إلى أنها أتت من البر الصيني الرئيسي.



وأكدت الحكومة أنها جمعت حتى الآن أكثر من 50 طناً من زيت النخيل غالبيته على شكل كتل، بينما جمع العمال في جزيرة لاما الشهيرة 110 أكياس من مخلفات زيت النخيل في شاطئ واحد فقط.



وقالت الحكومة في بيان، إن زيت النخيل غير سام ولا يسبب ضررًا، لكن نظرًا إلى الكميات الكبيرة التي جرفتها المياه إلى الشواطئ ولأن نتائج المعامل لم تصدر بعد فستبقى الشواطئ مغلقة.