مصر تعالج مشاكل التصدير وتسعى لاقتحام أسواق جديدة

الحاصلات الزراعية

خالد بدر الدين:



أعلن عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في مصر عن تفاؤله بإمكانية تسوية مشاكل تصدير منتجات زراعية للأسواق العربية، وإن بلاده تسعى لاقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضر والفاكهة.



وأكد دمرداش لوكالة رويترز، في مقابلة جرت بمكتبه في قلب القاهرة "سيكون هناك وفد مصري رسمي يزور الدول التي حظرت بعض المنتجات ونأمل أن تعاود تلك الدول الاستيراد من مصر قبل بداية الموسم التصديري الجديد الذي يبدأ في نوفمبر".



وأضاف "لدينا في مصر منظومة حاليا للتأكد من خلو بعض المنتجات التي كان بها مشاكل مثل العنب والفلفل والفراولة قبل تصديرها واحتمال أن تنضم لها الطماطم قريبا وإن دولا عربية طالبت بوضع "قائمة بيضاء للمصدرين المصريين" الموثوق في سلامة منتجاتهم الزراعية لضمان الثقة عند التعامل معهم مباشرة وسلامة منتجاتهم".



ويقدر دمرداش قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال الموسم الذي ينتهي في آخر أغسطس الجاري بحوالى 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام من خلال تصدير نحو 3.5 مليون طن وذلك بانخفاض 1 % عن الموسم الماضي.



وقال إن المجلس التصديري للحاصلات سيسعى مع "الحكومة ومجلس النواب لوضع سجل للمصدرين حتى يكون هناك تعريف محدد لهم وشروط. نريد أن يكون لدينا مصدر حاصلات زراعية حقيقي ومدرب هناك هواة ولابد من وقفهم حتى لا يتسببوا بالضرر لباقي المصدرين".



وأضاف أن المجلس يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الخضر والفاكهة المصرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية خلال الموسم المقبل، ويستمر الموسم التصديري من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس وتكون ذروة الموسم بين نوفمبر ومنتصف أبريل.



وتعمل مصر على فتح أسواق تصديرية جديدة في آسيا وأفريقيا وسنقوم بعدد من الزيارات للدول هناك وأيضا نعمل على فتح أسواق للعنب في كندا واستراليا وإن 50% من صادراتنا من الخضر والفاكهة تذهب للدول العربية و40% إلى أوروبا وروسيا و10% إلى آسيا.



وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو الماضى، بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية.



وتواجه الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية وإن كانت صادرات مصر السنوية من الفاكهة تبلغ حوالى 1.8 مليون طن والخضر نحو 1.4 مليون طن وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضر والفاكهة.



وحظرت السعودية في يوليو الماضى، استيراد الفراولة المصرية؛ بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل الماضى، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه كما حظر السودان في مايو من هذا العام، دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.



ويضم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المتحدث باسم مصدري الحاصلات الزراعية في مصر، حوالى 1200 مصدر من إجمالي حوالى 2400 مصدر للخضر والفاكهة وهدفه الرئيسي زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الخضر والفاكهة المصرية حيث يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية حوالى 1.2 مليون طن سنويا.