عادل ترك 252



800 فدان مساحة الأراضى المنزوع ملكيتها بالطريق



مدحت إسماعيل



قال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 98.5 % من الاعمال الصناعية بطريق شبرا بنها الحر والبالغ عددها 62 عمل صناعي بواقع ( 38 كوبرى - 24 نفق) خاصة بعد ضغط وتكثيف العمل خلال الاربعة أشهر الأخيرة وفقا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.



وأضاف ترك أن هذا الطريق به عمل إنشائى ضخم حيث تم استخدام 20 مليون / متر3 أتربة في انشاء الجسور، 460 ألف متر 3 من كميات الخرسانة المسلحة، و84 ألف طن حديد تسليح، و 12 كم أنفاقا لتسهيل الرى ( مراوى خرسانية )، و2600 متر طولى لتغطية مصارف وبرابخ، كما بلغ مجموع أطوال الخوازيق 70 ألف متر طولي.



وأضاف أن عمليات التنفيذ تتم وفقا لقياسات الجودة العالية مع مراعاة عنصرى السلامة والأمان بالطريق، مشيرا الى ان هذا الطريق يساهم فى تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى المار عليه ما يقرب من 140 ألف سيارة / يوم وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائرى الإقليمى دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.



وقال ترك، إن مساحة الأراضى الزراعية التى تم نزع ملكيتها لتنفيذ طريق شبرا بنها الحر تقدر بـ 800 فدان، وأن حجم تعويضات نزع الملكية بلغ 1.9. مليار جنبه.



وأضاف في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، للطريق، أن " شبرا - بنها"، تكلف 84 الف طن حديد، و 7000 من الباكيات في الكبارى.



يذكر أن طريق "شبرا - بنها" الحر يبلغ طوله 40 كم ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق ويشمل عملية إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مساره وتبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه.















