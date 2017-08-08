الجريدة الرسمية: 1500 جنيه حدًا أقصى لدخل مستحقي البطاقات التموينية





1200 جنيه حد أصحاب المعاشات .. و800 للعمالة المؤقتة والحرفيين





لا قيود لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات.. و4 أفراد أقصى عدد بالبطاقة

المال - خاص

أصدرت وزارة التموين قرارا بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، يشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة، بحيث ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه.

وتنص القواعد، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بدون عمل.

وشمل قرار وزير التموين، على المصيلحي، أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، كما فرضت حدًا أقصى بواقع 4 أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.

وتدعم الحكومة نحو 68.8 مليون مواطن، من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين، بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين، ليشتري بها سلعا غذائية أساسية.

وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها، وتقول الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.



