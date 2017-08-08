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استثمار
قطاع الأعمال العام تبحث سبل التعاون مع صندوق تحيا مصر
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 01:05 م
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
أخر الأخبار
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
المال - خاص
استقبل الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، لبحث سبل التعاون الممكنة بين الوزارة من خلال شركاتها التابعة وصندوق تحيا مصر، من خلال المساهمة فى استثمارات ومشاريع مشتركة.
وتناول اللقاء عرض من محمد عشماوى للنشاطات التى يقوم بها صندوق تحيا مصر، والمشروعات التى يساهم فيها والدور الاجتماعى والتنموى الذى يقدمه فى المجتمع، مع عرض الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة فى المساهمة فى مشروعات مشتركة أو الاستفادة بالخبرات المتاحة بتلك الشركات، وخصوصاً فى مجال صناعة الأدوية وشركات المقاولات التى تنفذ مشروعات شبكات الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا وأيضا شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة.
ومن جانبه، أعرب الوزير عن ترحيبه الشديد بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" مشيدًا بالدور الذى يقوم به من دعم وتنمية المجتمع المصرى من خلال المشروعات الحيوية التى يقوم بها فى مجال الرعاية الصحية، وتطوير المستشفيات سواء فى الصعيد والنوبة وفى مدن وقرى عديدة أخرى أو فى مجال تقديم تمويلات ميسرة للشباب فى سبيل قيامهم بمشروعات صغيرة أو متوسطة.
وأكد الوزير استعداده الكامل من خلال الشركات التابعة للتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وتقديم كافة سبل الدعم المتاحة سواء من خلال الاستفادة بالخبرات والإمكانيات المتاحة بالشركات أو الدخول فى شراكة مباشرة فى استثمارات مشتركة مع الصندوق فى المجالات المختلفة، على أن يتم إعداد دراسات بالفرص المتاحة وأن يتم عقد اجتماعات دورية لبحثها ومناقشتها.
وأوضح الوزير أن العديد من الشركات التابعة للوزارة تقوم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها، بالمساهمة فى صندوق تحيا مصر إيمانًا منهم بالدور الكبير الذى يقوم به الصندوق فى تنمية المجتمع المصرى.
وزارة قطاع الأعمال
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