المراكبي يصل بسعر الحديد لمستوى تاريخي

عمر سالم:





أعلنت شركة المراكبي للصلب عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 8 أغسطس الحالى، عند 10950 جنيهًا أرض المصنع، لتصل إلى نحو 11.4 ألف للمستهلك، بدلاً من 11.150 الف جنيه منذ 3 أيام.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 11.050 الف جنيه مضافا إليه سعر النولون " النقل".

وأوضح فى تصريحات لـ "المـال" اليوم الثلاثاء، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 11.3 الف جنيهًا على أن يصل إلى المستهلك بـقيمة 11.4 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيًّا بالتسليمات، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخامات، إذ وصل سعر طن البليت إلى 500 دولارًا، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى سبب رئيس في رفع الأسعار.

وكانت شركة حديد المصريين والسويس للصلب، قد اعلنت عن رفع أسعارها منذ قليل ليسجل الطن 11.3 الف جنيه ويشهد السوق حاليا حالة من زيادة مستمرة بالاسعار وعدم الاستقرار فى الطلب والسعر.