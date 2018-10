مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية

صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

هاجر عمران



قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن محطات مصر للطيران للخدمات الأرضية في كل من مطارات القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب حصلت على تجديد شهادة الأيزاجو المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي( الأياتا )، التي حصلت عليها الشركة لأول مرة في عام 2008 وتجدد كل عامين، حيث أسفرت نتيجة المراجعة عن عدم وجود أي ملاحظات ( No findings &No observations ).



وأوضح أحمد شاهين، رئيس شركة الخدمات الأرضية، أن المراجعات شملت إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وإنهاء إجراءاته وحتى صعوده الطائرة، وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها على متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة، والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع.



وأضاف شاهين أنه تم مطابقة التزامنا بأحدث قوائم المراجعة التي أصدرتها منظمة الأياتا، ومن المقرر أن يتم المراجعة على محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمطار شرم الشيخ في شهر أكتوبر المقبل.



يذكر أن شهادة الايزاجو اختصار لـ ( IATA SAFTEY AUDIT FOR GROUND OPERATIONS)، ويهدف البرنامج إلى تقليل الحوادث الأرضية أثناء خدمة الطائرات وكذلك إصابات الأفراد، وتحسين مستوى الخدمة من خلال قوائم مراجعة نمطية ومعيار واحد لتقييم مستوى الخدمة الأرضية على مستوى العالم مما ينعكس على أداء شركات الطيران ومصلحة الراكب.



ويهدف البرنامج إلى إلغاء أو تقليل المراجعات البينية من شركات الطيران على شركات الخدمة الأرضية، والتي كان لها تكلفة عالية على الشركات، فضلًا عن كثرة المراجعات وتكرارها سنويًا.