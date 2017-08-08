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بورصة وشركات
روبكس تتحول من الربحية بـ 4.7 مليون جنيه
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 12:42 م
روبكس للبلاستيك
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تمكنت شركة "روبكس" العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، خلال النصف الأول من العام الجاري، من التحول من الخسارة للربحية، وحققت أرباحًا بقيمة 4.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 4 ملايين جنيه، خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت مبيعات بقيمة 16.7 مليون جنيه بزيادة 31%، مشيرةً إلى استفادة الشركة من تحرير سعر الصرف.
روبكس لتصنيع البلاستيك
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