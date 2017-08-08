أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

روبكس تتحول من الربحية بـ 4.7 مليون جنيه

روبكس للبلاستيك
روبكس للبلاستيك
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أسماء السيد

تمكنت شركة "روبكس" العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، خلال النصف الأول من العام الجاري، من التحول من الخسارة للربحية، وحققت أرباحًا بقيمة 4.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 4 ملايين جنيه، خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت مبيعات بقيمة 16.7 مليون جنيه بزيادة 31%، مشيرةً إلى استفادة الشركة من تحرير سعر الصرف.
روبكس لتصنيع البلاستيك
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