روبكس تتحول من الربحية بـ 4.7 مليون جنيه

روبكس للبلاستيك

أسماء السيد



تمكنت شركة "روبكس" العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، خلال النصف الأول من العام الجاري، من التحول من الخسارة للربحية، وحققت أرباحًا بقيمة 4.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 4 ملايين جنيه، خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأعلنت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت مبيعات بقيمة 16.7 مليون جنيه بزيادة 31%، مشيرةً إلى استفادة الشركة من تحرير سعر الصرف.