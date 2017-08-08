الرقابة المالية تطالب غاز مصر بدراسة قيمة عادلة للسهم

غاز مصر 66

أسماء السيد



طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، شركة "غاز مصر" بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة.



وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي إعمالاً لحكم المادة رقم "34 مكرراً" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تنص على أن للهيئة تطلب من الشركة المقيد لها في البورصة المصرية، دراسة للقيمة العادلة للسهم وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75%، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع أتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة ومدي وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.



وتابعت: "وعلى الشركة تعيين أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة، وملخص لها ان يتم إريالهما للهيئة في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ طلب الهيئة".



وعلقت البورصة المصرية جميع العروض والطلبات على السهم بجلسة اليوم.



وارتفع سهم غاز مصر بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية مما اضطر إدارة البورصة لإلغاء التعاملات على السهم عدة جلسات متتالية.



يذكر أن أرباح "غاز مصر" ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.