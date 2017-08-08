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بنـــوك
استقرار الدولار بداية تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 12:09 م
أخر الأخبار
هبة محمد
شهدت تعاملات -اليوم الثلاثاء- استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى، ليصل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي إلى 17.75 جنيه و17.85 جنيه للبيع.
ويتيح بنك القاهرة الدولار عند 17.70 جنيه للشراء، و17.890 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار لدى بنك الإسكندرية إلى 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار لدى بنك المصرف المتحد 17.70 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.
ووصل 17.75 جنيه للشراء 17.85 جنيه للبيع لدى بنك HSBC.
ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي الدولار من قرش إلى 17.76 جنيه، و17.86 جنيه.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن متوسط الدولار تراجع أسفل 18 جنيهًا 3 مرات، كان آخرها بداية يوليو الجاري، كما تراجع في 5 أبريل إلى 17.9715 جنيه للشراء، وسجل البيع 18.1079 جنيه، وانخفض إلى 17.8823 جنيه للشراء و17.9937 جنيه في 9 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.
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