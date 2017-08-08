النساجون الشرقيون تخطط لزيادة الصادرات

النساجون الشرقيون

مصطفى طلعت:



تخطط شركة النساجون الشرقيون للسجاد، لاتباع سياسة توسعية، خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى افتتاح أفرع البيع «معارض»، وزيادة حصة الشركة من الصادرات للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف.



قال صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النساجون، إن شركته تعتزم افتتاح 4 معارض، فى دمياط، والعبور، والمرج، ومدينة نجع حمادى، خلال شهرين، ليتجاوز عدد معارض الشركة 100 معرض على مستوى الجمهورية.



وأكد فى تصريح لـ»المال»، أن شركته تستهدف الوصول بصادرات الشركة إلى %70 من الإنتاج، مقارنة بـ 65 % فى الوقت الحالى، موضحًا أن النساجون رفعت صادراتها إلى الدول الأفريقية وأمريكا، ووصل عدد الدول التى صدر إليها، 130 دولة.



وقفزت أرباح «النساجون» خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجل 475 مليون جنيه، مقابل 272 مليونًا، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت %74.6، ما أرجعه رئيس مجلس إدارة الشركة إلى نمو المبيعات بـ %63، لتسجل 4.9 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه.



وفى السياق ذاته، قالت شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، إن قيام النساجون ببيع مخزونها المكدس، بتكلفة على أساس سعر صرف الجنيه - الدولار قبل التعويم خلال الربع الأول من 2017- عزز من الربحية، وكان له أثر إيجابى على هامش مجمل الربح خلال الربع الأول، ودعم بالتبعية النتائج النصفية.



وحددت «برايم» القيمة العادلة لسهم الشركة عند 23.58 جنيه، مع توصية بالشراء فيما يتداول السهم حاليا حول 18.8 جنيه.



وقال محمد مجدى، المحلل المالى ببرايم، إن حجم المبيعات المحققة خلال النصف الأول يتماشى مع توقعات الشركة بتسجيل مبيعات تتراوح بين 10 إلى 11 مليار جنيه، نهاية العام، إلا أن مجمل الربح ارتفع بشكل بسيط بـ %0.8 نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات بـ %64، ما خفض التأثير الإيجابى للطفرة المحققة فى المبيعات.



وأرجع «مجدي» ارتفاع تكلفة المبيعات إلى زيادة تكلفة البولى بروبيلين- الخام الرئيسى المستخدم فى صناعة السجاد- بـ %181، وارتفاع مصاريف البيع فى الولايات المتحدة بـ %149 فى نفس الفترة، ما يشكل الجزء الأكبر من تكلفة المبيعات.



وعلى صعيد الربع الثانى من العام، قال مجدى أن صافى المبيعات انخفض %5، نتيجة ترجع كمية المبيعات فى الولايات المتحدة %28، بينما ظلت كمية المبيعات فى القطاعات الأخرى ثابتة تقريبا، كما انخفضت متحصلات الصادرات %7، ممثلاً %64 من إجمالى المبيعات، بينما انخفضت إيرادات البيع المحلية %1 فى نفس الفترة، ومثلت %36 من إجمالى المبيعات.



يشار إلى أن «النساجون» سجلت صافى ربح 204 ملايين جنيه، نهاية الربع الثانى 2017، بتراجع بلغ %13، ما أرجعه المحلل المالى إلى ارتفاع تكلفة كل من البولى بروبولين، ومستلزمات النسج الأخرى، خلال الفترة المذكورة- التى مثلت %51 من إجمالى تكلفة المبيعات- بـ %9 و%10 على التوالى.



يذكر أن رأس مال «النساجون الشرقيون» المرخص به بلغ 500 مليون جنيه، موزع على 450 مليون سهم، منها 428 مليون جنيه أسهم نقدية، و21 مليون جنيه أسهم عينية، قيمة السهم الواحد جنيه.