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بورصة وشركات
رئيس البورصة يعد باستحداث أدوات جديدة لتطوير سوق المال
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 11:44 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
سحر نصر: تحسين المنظومة فى إطار برنامج الإصلاح.. وتطوير «النيل» أبرز الملفات
عادل: حماية صغار المستثمرين وإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم خطتنا
أحمد علي:
قال محمد فريد، رئيس البورصة الجديد، إنه جار العمل على استحداث أدوات مالية جديدة، وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات فى البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الإثنين، بمناسبة توليه منصب رئاسة البورصة المصرية، أنه بالتعاون مع مجلس الإدارة يسعى للعمل بشكل متكامل مع مؤسسات الدولة، مطالبًا بتضافر جهود أطراف السوق المختلفة، من شركات عاملة، وجهات رقابية وتنظيمية.
افتتحت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار، جلسة تداول البورصة، بمناسبة استكمال مجلس إدارة البورصة الجديد، عقب تعيين محمد فريد، رئيسًا جديدًا للسوق خلفًا لمحمد عمران، رئيس البورصة السابق، الذى انتهت مدته، بحضور أعضاء المجلس المنتخبين حديثًا، والمنتهية ولايته بجانب رضا عبدالعاطى، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لحين تعيين رئيس جديد لها. وقالت الوزيرة، إن هناك ضرورة لمواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا بتطويرها، وتحديث منظومتها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت أن الإدارة الجديدة يجب أن تعمل على صياغة منظومة متطورة لسوق المال، تؤهله لكى يكون مركز مالى إقليمى، ليعزز مركز مصر المالى، ويجعلها محطة إقليمية رائدة للشركات، والمؤسسات المالية العالمية.
وأكدت أن العمل الآن على توسيع قاعدة المتعاملين، وحجم التعاملات بالبورصة، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم معايير الإفصاح والشفافية بسوق المال، استنادا على معايير الحكومة، مطالبة المجلس الجديد بالعمل كفريق واحد، وأن يسعى لتحقيق الشمول والتعميق المالى، وإصدار تشريعات جديد.
وشددت على أهمية الاستفادة من برنامج الطروحات فى البورصة، بجانب العمل على تطوير بورصة النيل، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل القاطرة الحقيقية للاقتصاد المحلى. وفى سياق متصل، أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة تشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حرية الاستثمار بسوق المال، بجانب العمل على نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين.
وأضاف أن المجلس الجديد يسعى لوضع ضوابط مشددة، لحماية مصالح صغار المستثمرين، وحقوق الأقلية بسوق المال، ما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال، بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى.
أكد رضا عبد العاطى، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تستكمل منظومة التشريعات، منها تعديلات قانون سوق المال، والتأجير التمويلى، مشيرا إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسى وفق الخطة التى وضعتها منذ 4 أعوام. وأوضح أن الهيئة ستفعل دورها الرقابى، وتعمل بجانب البورصة فى تحقيق الشمول والتعميق المالى.
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