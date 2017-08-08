مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بمستهل تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

أسماء السيد



تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منفردًا ليسجل 13639 نقطة، متراجعًا 0.15%.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65% عند 719 نقطة، كما صعد مؤشر "egx50" متساوي الأوزان بـ 0.03% عند 2103 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بـ 0.45% عند 1619 نقطة.



وبلغت قيم التداول 86 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 97 سهمًا، ارتفع أداء 29، وتراجع 32 آخرين، بينما لم يتغير 36 آخرين.



واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي بلغ 3 ملايين جنيه و145.8 ألف جنيه على التوالي، مقابل اتجاه العرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 3.5 مليون جنيه.



واختتمت تعاملات البورصة تعاملات -أمس الإثنين- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13660 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% ليصل إلى 714 نقطة بينما استقر المؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا عند نفس مستوى إغلاق -أمس الأحد- عند مستوى 1612نقطة، وصعد نظيره EGX50متساوى الأوزان بنسبة 0.03% عند مستوى 2102 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.33% عند مستوى 12176 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 901 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3.1 مليون جنيه و13.2 مليون جنيه و46.7 مليون جنيه و6.1 مليون جنيه و818 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافي تداولات قدرها 70.1 مليون جنيه.