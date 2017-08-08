600 مليون جنيه لإنشاء وتحديث مركزى تحكم شمال الدلتا للكهرباء

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❏ مصدر: %90 نسبة التحصيل عن شهر يوليو للقطاع المنزلى و%70 للحكومى



عمر سالم



تخطط شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء، وتحديث، وتوسعة مركزى للتحكم القومى للطاقة، يتضمن إنشاء مركز تحكم للكهرباء فى كفر الشيخ، وتحديث وتوسعة مركز التحكم القومى فى الدقهلية.



قالت ابتهال الشافعى، رئيس شركة شمال الدلتا فى تصريحات لـ«المال»، إن إجمالى استثمارات المركزين تصل إلى 600 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذهما نحو عام، كاشفة أنه من المرتقب طرح تحديث وتوسعة مركز التحكم فى الدقهلية خلال أيام.



وأشارت إلى أن تمويل تلك المشروعات عبر جزء من الموارد الذاتية، الخاصة بالشركة، وجزء عبر القروض التى ستحصل عليها الشركة من البنوك المحلية، وأن تلك المراكز تأتى لأن الشركة بها مشتركين كثيرين، كما أنها تحتاج إلى المزيد من مراكز التحكم فى ظل المشروعات، التى تنفذ بالمناطق، ووجود اكتظاظ بالمشتركين فى تلك المناطق.



ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ‏«ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‏» ﻧﺤﻮ 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻧﻄﺎﻕ 3 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ.



ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪﻋﻠﻰﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻼﻝﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وزيادة عدد المشتركين لـ3 ملايين مشترك خلال العام الجارى.



فى سياق مختلف كشف مصدر مسئول بالشئون التجارية للشركة، عن أن نسبة تحصيل فواتير شهر يوليو الماضى حتى الآن الخاصة بالمنازل تصل إلى %90، مقابل %85 عن شهر يونيو الماضى.



وأضاف المصدر فى تصريح لـ«المال»، أن التحصيل الخاص بالجهات الحكومية لا يتعد %70، نظرا لتراكم المديونيات على الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الشركة طبقت زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين، بداية من شهر يوليو الماضى، ومن المتوقع أن تصل نسبة التحصيل إلى %93 نهاية فترة التحصيل، كما تحصل الشركة الفاتورة منذ بداية الأسبوع الماضى.



وأكد مصدر مسئول بالشركة فى تصريحات لـ«المـال»، أن شمال الدلتا انتهت حتى الآن من تركيب نحو مليون عداد مسبوق الدفع، سواء «كودى أو غير كودى»، خلال عامين على الأكثر.