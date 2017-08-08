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عمرو بن العاص (22)
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 11:26 ص
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بين الإمـارتيـن
الإمارتان اللتان يعنهما الأستاذ العقاد بهذا الفصل، هما الإمارة على مصر، من قبل عمر بن الخطاب فى المرة الأولى، وبالاتفاق مع معاوية بن أبى سفيان فى المرة الثانية، ولا تعنى كلمة «بين» عقد مقارنة لسياسة وإدارة عمرو لمصر فى كل من المرتين، بقدر ما تعنى ما وقع من أحداث جسام بين تينك الإمارتين، وهى المحز فيما يتجه إليه الكتاب فى هذا البـاب.
كان عمرو بن العاص هو الذى أشار بفتح مصر، وكان هو الذى نهض بالفتح، وكل فتح له تأمين وتمكين، وقد قام عمرو- فيما يقول الأستاذ العقاد بتأمين ذلك الفتح وتمكينه، وهو غير مسبوق فيما تركه من آثار فى مصر حتى اليوم.
ولم يضل عمرو عن حدود البلاد بعد أن سلمت له الإسكندرية وتتابع تسليم العواصم الأخرى، ولاسيما تأمين الحدود الغريبة والجنوبية التى يمكن أن يأتى منها خطر.
وقد أنصفه الخليفة عمر بن الخطاب، وأحسن جزاءه بتوليته مصر بعد الفتح، والقيام بتنظيم شئونها، فأدى عمرو واجبه على خير وجه، وكان من الولاة القليلين الذين طال عهده بالولاية فى خلافة الفاروق، وقيل إن الفاروق استوصفه مصر، فكتب إليه توصيفًا بالغ الدقة أورده الأستاذ العقاد بنصه كاملاً، معقبًا بأنه إنْ لم يكن الوصف بنص كلامه، فإنه لا مراء من صميم رأيه، وأن الفاروق قد تلقى منه أصدق وصف لمصر، كما أحسن قبول الحساب العمرى الذى كان يعامل الفاروق به كل ولاته وعماله، وظل عمرو فخورًا بأن الفاروق مات وهو راضٍ عنه، وبأنه لم يحاسب فى عهده بما لا يعجبه إلاَّ حسابه على مال الخراج، وحسابه على غلطة طائشة لابنه محمد أراد أن يمد عقوبتها إليه لأن الابن تعدى بسلطان أبيه، لولا أن أعفاه الشاكى بأنه استوفى قصاصه من الابن الذى آذاه، أما الثالثة فكانت محاسبته على إعفائه عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب من بعض القصاص فى حد الشراب!
وقد بسط الأستاذ العقاد هذه الوقائع الثلاث، والإحالة بشأنها على الكتاب لا تنتقص من المغزى الذى عرضناه، إلاَّ أن تكون آية على العدل العمرى، وقد بسطنا ذلك فى تناولنا لكتاب «عبقرية عمر».
وقد أمضى عمرو نحو خمس سنوات واليًا لمصر فى خلافة عمر بن الخطاب، يتولى له إدارتها وخراجها والدفاع عنها، يساعده عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى ولاية الصعيد ودفاع النوبة، فلما قُبض عمر، وذهب عمرو إلى المدينة لمبايعة عثمان بن عفان، وكان أكبر همه أن يطلب منه عزل عبد الله بن سعد من ولاية الصعيد، لأنه منافس قوى وجسور، فَعزَّ عليه هذا المطلب، واقترح عليه الخليفة عثمان أن يتولى شئون الحرب ويترك لعبد الله شئون الخراج، فنفر عمرو من هذه المشاركة، واعترض عليه، وتعذر التوفيق فانتهى الخلاف بإقالة عمرو وإقامة عبد الله- وكان أخًا لعثمان فى الرضاع ولاية مصر، حربها وخراجها. وكان ذلك نحو سنة 27 هـ / 647م.
ومما لا ريب فيه، فيما يرى الأستاذ العقاد، أن حاشية عثمان كانت تنفس على «عمرو» مكانه فى مصر، وتخشى منه الخطر إذا رسخت قدمه فى الديار المصرية وظل قائمًا بالأمر إلى أن يمعن الخليفة فى الهرم ويؤذن عهده بانقضاء، إذ ليس ببعيد أن يستقل عمرو يومئذ بإمارة مصر، بل وقد يطمح إلى الخلافة، وليس ببعيد- فيما يرى أيضًا- أن يكون قد شارك فى التحذير منه مروان بن الحكم ومعاوية بن أبى سفيان.
ولعلهم لم يرجئوا عزل عمرو إلى حوالى سنة 27 هـ /647 م، إلاَّ انتظارًا لمصير الفتنة التى نشبت فى الإسكندرية نتيجة انتفاض الروم وإرسالهم مددًا بطريق البحر بقيادة «منويل» الخصى من القسطنطينية، ولذلك رجح الإبقاء على «عمرو» لدرايته بالقوم وهيبته فى نفوس الأعداء، ثم تبين من كفاية عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى كفاح الروم بشمال أفريقيا ما عزز مقامه وأبطل تلك الحجة، فصحت له الولاية.
أثر العزل فى نفس عمرو
لم يكن عمرو بالذى يحتمل هذا العزل أو يستكين إليه ! كما وأنه ليس بالرجل الذى يثور فى غير موضع الثورة، أو يندفع إلى انتقام لا تؤمن عقباه. فقصاراه إذن أن يتربص الدوائر بالعهد كله، وأن يترقب يومًا قدر أنه آت لا ريب فيه!
وقد ترقب عمرو فى بيته بفلسطين، عند ملتقى السبل بين الحجاز ومصر والشام والعراق، وحيث يحرض من يحرض من عابرى تلك السبل وهو آمن.. وربما رحل بين الحين والحين إلى مكة والمدينة ليستطلع ويستوثق ويدفع الحوادث فى الطريق الذى يرتجيه، ثم يكر عائدًا إلى مرفأه الآمن.
ووشى به الوشاة إلى الخليفة، فاستدعاه، وأغلظ فى شتمه، وراح يؤنبه ويقول له بأحد لسان وأشده: «يا ابن النابغة.. أتطعن على وتأتينى بوجه وتذهب عنى بوجه آخر ؟» فتنصل عمرو وقال: «إن كثيرًا مما يقول الناس وينقلون إلى ولاتهم باطل، فاتق الله يا أمير المؤمنين»، فعاد الخليفة يقول: «استعملتك على طلعك ( تطلعك ) وكثرة القالة فيك» فثار عمرو إلى فخره القديم: «لقد كنت عاملاً لعمر بن الخطاب، ففارقنى وهو عنى راض».. قال عثمان: «لو آخذتك بما آخذك به عمر لاستقمت، ولكنى لنت عليك فاجترأت !».
ومع هذا كان عثمان يبعث إليه فيستشيره كلما أعيته الحيلة وغلبته الحيرة فى حكومته ! فكان ينصحه بما يعلم أنه لا يضيره ولا ينفع الخليفة. يقول له: «... أرى أن تلزم طريقة صاحبك أى الفاروق فتشتد فى موضع الشدة وتلين فى موضع اللين. وأن الشدة تنبغى لمن لا يألو الناس شرًا، واللين لمن لا يخلص بالنصح، وقد فرشتهما جميعًا باللين»!
بيد أن عمرًا لم يكن ليجهل أن طريقة عمر لا يصلح لها ولا يقدر عليها غير عمر، وأن عثمان لا يستطيع أن يركب متن هذا الطريق، وقد رُوى أن عثمان قال له يومًا: «لقد أمرت عبد الله بن سعد أن يتبع أثرك»، فما توانى عمرو أن قال له: «لقد كلفته شططًا !!»
وتدرج فى الجرأة على عثمان، كلما تدرجت الفتنة فى التفاقم والاستفحال: ففى مجلس الشورى الذى جمعه عثمان سأله: ما رأيك؟ فلم يبال أن يجيبه أمام صحبه: «إنك قد ركبت الناس بمثل بنى أمية، فقلت وقالوا، وزغت وزاغوا، فاعتدل أو اعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزمًا وامض قدمًا».. ولكنه اجترأ هنا وأبقى للحيطة بقية، فانتظر حتى تفرق المجلس، وخلا بالخليفة فأقبل يعتذر إليه بينه وبينه: «لا والله يا أمير المؤمنين لأنت أكرم على من ذلك، ولكنى قد علمت أن بالباب قومًا قد علموا أنك جمعتنا لنشير عليك، فأحببت أن يبلغهم قولى فأقود لك خيرًا وأدفع عنك شرًا»!
كان يقول هذا وأشباهه، وفى دولة عثمان أمل يضعف يومًا بعد يوم، فلما أوشك هذا الأمل أن ينفد صاح به فى المسجد: «اتق الله يا عثمان ! فإنك قد ركبت أمورًا وركبناها معك، فتب إلى الله نتب» !
ثم ترك الفتنة وأوى إلى مينائه بفلسطين، يتلقى الركبان ويسأل منهم كل عابر ينفعه سؤاله. فمر به راكب من المدينة فاستخبره خبر عثمان فقال: محصور !.. ثم أعقبه راكب آخر فقال: قتل عثمان. فيروى رواة الخبر أنه صاح يومئذ: «أنا أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها».. ثم قال: «والله إنى كنت ألقى الراعى فأحرضه على عثمان»!
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