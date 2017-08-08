آخر موعد لقبول طلبات المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر.. غدًا

المجتمعات العمرانية

بدور إبراهيم



أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن بعد غد الخميس، هو آخر فرصة لقبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي بالأحواض (7، 8، 9، 10)، الواقعة ضمن أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا.



وأوضح أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.



وأوضح السباعى، أنه سبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة، مشيرًا إلى أن آلية التعامل على النحو التالى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالي المساحة (12494 فدانًا) بواقع 435/م2، بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فدانًا)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.



وأضاف: بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالى: سداد نقدي وفوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعفائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كل المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.



وأكد السباعى، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقًا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.



وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه كمرحلة أولى، تم البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقي الأحواض تباعًا، مؤكدًا أن هذا التعامل على الأراضى لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.