EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
آخر موعد لقبول طلبات المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر.. غدًا
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 11:22 ص
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أخر الأخبار
المجتمعات العمرانية
بدور إبراهيم
أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن بعد غد الخميس، هو آخر فرصة لقبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي بالأحواض (7، 8، 9، 10)، الواقعة ضمن أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا.
وأوضح أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.
وأوضح السباعى، أنه سبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة، مشيرًا إلى أن آلية التعامل على النحو التالى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالي المساحة (12494 فدانًا) بواقع 435/م2، بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فدانًا)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.
وأضاف: بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالى: سداد نقدي وفوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعفائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كل المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.
وأكد السباعى، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقًا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.
وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه كمرحلة أولى، تم البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقي الأحواض تباعًا، مؤكدًا أن هذا التعامل على الأراضى لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.
هيئة المجتمعات العمرانية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا