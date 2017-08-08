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اقتصاد وأسواق
الصناعة تسمح بنقل مستأجري مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكي
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 11:03 ص
مدبغة مدابغ
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مدبغة مدابغ
أحمد اللاهوني:
تعتزم وزارة الصناعة نقل مستأجرى مدابغ مجرى العيون بمصر القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكى خلال المرحلة الثانية من عملية نقل المدابغ.
وسمحت الوزارة لمستأجرى المدابغ بسور مجرى العيون بتقديم طلبات لتخصيص أراضٍ لهم بالروبيكى، إثر مناشدات منهم بأحقيتهم فى استمرار مزاولة المهنة، باعتبارها المصدر الرئيسى لدخلهم، وذلك بعد أن كان النقل مقصورا على مالكى المدابغ دون المستأجرين، الذين لم يحصلوا على تعويض نظير تسليم الأرض.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الصناعة عن توفير المساحات للمستأجرين وفقًا لمساحات مدابغهم فى مجرى العيون، ولكن هذا لن يحدث إلا فى المرحلة الثانية من النقل للروبيكى حسب قوله، مؤكدا عدم وجود حصر دقيق لدى الوزراة بخصوص نسبة المستأجرين من إجمالى مساحات سور مجرى العيون.
وأوضح أنه ستتم محاسبة المستأجرين وفقًا للتكلفة الفعلية للمتر، شاملة أعمال الترفيق، دون أى مكاسب مادية للوزارة، مشيرا إلى انتهاء أعمال الترفيق للمرحلة الثانية خلال 5 شهور، مشيرا إلى أن مسئولى "الصناعة" اجتمعوا الإثنين الماضى بعدد من أصحاب ورش مصر القديمة لمناقشة أبرز العقبات التى تواجههم فى عملية النقل للروبيكى.
وأكد أنه تم التنسيق بين ممثلى أصحاب الورش ومنسق لجنة حصر المدابغ المشكلة من محافظة القاهرة، وحى مصر القديمة، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنفيذ المشروعات، ومجلس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، لاستقبال تظلمات جميع أصحاب المدابغ، والعمل على حلها بما يناسب المصلحة العامة للدولة دون الضرر بالعمال.
أكد المصدر أن "الصناعة" اشترطت مجموعة من الضوابط للنقل، على رأسها استكمال الأوراق المطلوبة ومنها رقم الحصر، وعقد الإيجار، ومساحة المنشأة طبقًا للحصر، وسجل تجارى، وبطاقة ضريبية، ورخصة تشغيل، كشف بالمعدات المتوافرة بالمدبغة، وآخر إقرار ضريبي، وبطاقة رقم قومى لممثل المنشأة.
وكانت الحكومة قررت نقل مدابغ الجلود إلى الروبيكى فى مدينة بدر حفاظاً على البيئة ولاستغلال المنطقة فى الاستثمار السياحى، نظرًا لموقعها المتميز بكورنيش النيل، وأسست شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، برأسمال 200 مليون جنيه، لإدارة أصول مدابغ مجرى العيون بعد الهدم.
وأفادت المصادر بأن شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى تعمل على إتاحة خدمات تمويلية لأصحاب مصانع الدباغة الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة، وذلك لتجهيز ورش الجلود بأحدث الماكينات بهدف تطوير الصناعة ومواكبة المواصفات العالمية لزيادة معدلات التصدير.
يشار إلى أن إجمالى ما تم تخصيصه من وحدات إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود حتى الآن وصل إلى 110 مصانع دباغة، تمثل أكثر من %85 من إجمالى إنتاج مدابغ مجرى العيون، ومع نهاية أغسطس الحالى سيكون قد تم الانتهاء من تجارب تشغيل 10 من المصانع التى تم نقلها بالفعل إلى الروبيكى، وفقًا لما أعلنه، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
اقتصاد
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