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بنـــوك
ترويج قرض رؤية على 10 بنوك بقيمة 3 مليارات جنيه
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 10:56 ص
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
محمد سالم:
خاطب تحالف بنكى «العربى الأفريقى» و«الأهلى» قائمة تزيد على 10 مصارف محلية للمشاركة فى تدبير القرض الذى يجرى ترتيبه بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح مجموعة «رؤية» القابضة للاستثمار العقارى، لتمويل خططها التوسعية فى مجال الإسكان العائلى والسياحى، بالإضافة لهيكلة مديونيات قائمة.
وقالت مصادر لـ«المال» إن عمليات ترويج القرض تشمل كلًا من: بنك فيصل الإسلامى، والإمارات دبى الوطنى، والمصرى الخليجى، والعقارى، وكريدى أجريكول، وقطر الوطنى، والتجارى الدولى، بالإضافة لبنوك أخرى،و تم الحصول على موافقة مجلس إدارات بعض البنوك للمشاركة بحصص جيدة، متوقعة إغلاق التمويل وتوقيع العقود خلال الشهر الحالى أو المقبل على أقصى تقدير.
ولفتت المصادر إلى حصول الشركة على قرض معبرى بقيمة مليارى جنيه، موزعًا بواقع 1.6 مليار من البنك العربى الأفريقى الدولى و400 مليون من «الأهلى»، لحين الانتهاء من تدبير التمويل الأساسى.
ويجرى تدبير التمويل بأجل زمنى يصل إلى 6 سنوات، ويوجه لتعزيز استثمارات الشركة، بالإضافة إلى سداد مديونيات قائمة، كما يتزامن التمويل مع سعى الشركة لطرح %30 من أسهمها فى البورصة المصرية قبل نهاية العام.
وتمتلك شركة «بايونيرز» القابضة نسبة %60 من أسهم «رؤية»، وقال خالد الطيب، عضو مجلس إدارة بايونيرز، لوكالة «رويترز»، نهاية الشهر الماضى، إن الطرح سيتم عبر زيادة رأس المال وطرح حصص صغيرة من نصيب كبار المساهمين.
وتأسست «رؤية» عام 2007 لتضم 13 شركة تزيد استثماراتها على 3 مليارات دولار، برأسمال عامل يقدر بحوالى مليارى جنيه، وبمساحات أراض قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع، تبعا لما هو منشور على موقعها الإلكترونى.
وتباشر الشركة حاليا تنفيذ 3 مشروعات عقارية، الأول: «ستون بارك» القاهرة الجديدة، ويضم 1430 وحدة، ما بين فيلات وعمارات ومبان إدارية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، والثانى: "تلال السخنة" وتقوم بتطويره على مساحة 2.5 مليون متر مربع بطول 6 كليومترات، وقامت مؤخرًا بنقل الطريق الساحلى المؤدى إلى المشروع، ليصبح خلف القرية على الجبل؛ لخدمتها بالكامل، ويبلغ طوله 9 كم، وتحملت الشركة تكلفة النقل بالكامل، وهى 90 مليون جنيه.
والمشروع الثالث يقام على 35 فدانًا ويطلق عليه اسم «هضبة» ويضم «تاون هاوس» وفيلات بمساحات من 150 إلى 240 مترًا.
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