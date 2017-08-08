EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
مهلة 6 أشهر لسداد متاخرات الإسكان الاقتصادي
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 10:34 ص
مشروع الإسكان الاجتماعى
أخر الأخبار
مشروع الإسكان الاجتماعى
بدور إبراهيم:
أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، أنه تقرر منح مهلة جديدة للمتعاملين مع حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، التابع للوزار، تيسيرا على المتعثرين في سداد المتأخرات المستحقة عليهم، حيث تقرر إعفاء هؤلاء الملاك من كافة غرامات التأخير المستحقة على القرضين التعاوني والتكميلي، بشرط أن يتم سداد كافة المتأخرات المستحقة على الوحدة خلال مدة 6 أشهر، ويتم السداد لدي بنك التعمير والإسكان فرع القطامية والفروع الواقع بها الوحدات، علماً بأنه فور انتهاء المهلة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد.
وتناشد المهندسة نفيسة هاشم المواطنين المبادرة بالسداد والاستفادة من الفرصة خلال المهلة المحددة، موضحة أن تلك المهلة تأتي استجابة لمطالب المواطنين بإسكان النقابات المهنية بالقطامية وكافة وحدات مشروعات الحساب.
عقـــارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا