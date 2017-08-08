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سيــارات
حماية المستهلك: الدولة تنظر دعاوى أرتوك أوتو
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 01:05 ص
كيان إيجيبت وأرتوك أوتو
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كيان إيجيبت وأرتوك أوتو
أحمد شوقي:
علق احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك على الخلاف القائم بين شركتي كيان إيجيبت وأرتوك أوتو بشان الجهة المختصة بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء بالقول: إن الجهات الحكومية هي المسئولة عن الفصل في دعاوى شركة أرتوك أوتو بشان حقوقها في توكيل سكودا بمصر؛ لكن ما يهم الجهاز هو حقوق العملاء وإمكانية حصولهم على خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وأوضح سمير أن الجهة المفضلة بالنسبة للجهاز هي التي تضمن حقوق عملاء سكودا وتوفر قطع الغيار؛ نافيًا صلة الجهاز بما تدعيه شركة أرتوك أوتو بأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن تقديم خدمات ما بعد البيع وأنها لا زالت تملك الوكالة الحصرية للعلامة التشيكية.
وأشار أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك هي المسئولة عن البت في هذه الدعاوى وكذلك الجهات القضائية التي تنظر الدعاوى المرفوعة من جانب شركة أرتوك أوتو.
ولفت إلى أن الجهاز يتعامل بشكل قانوني مع شركة أرتوك أوتو؛ فوفق ادعائها لا زالت الوكيل الحصري لسكودا في مصر ولا تعترف بإلغاء التعاقد من جانب الشركة الأم؛ ومن ثم يقوم بإلزامها بإصلاح السيارات التي يتقدم ملاكها بشكاوى إلى "حماية المستهلك" لعدم تمكنهم من الحصول على الخدمات من شركة أرتوك أوتو؛ وإذا لم تستجب تتم إحالتها إلى النيابة العامة مشيرًا إلى صدور أحكام قضائية من المحكمة الاقتصادية ضد أرتوك أوتو لمخالفة قرارات الجهاز.
ولفت إلى تكرار الإحالات التي تعرضت لها أرتوك أوتو بسبب عدم توفر قطع الغيار ومن ثم عدم القدرة على توفير الخدمات للعملاء. وامتنعت الشركة العالمية في وقت سابق عن توريد سيارات جديدة أو قطع غيار لصالح أرتوك أوتو.
وأضاف أن عملاء آخرين يفضلون تجاوز المشكلة ويذهبون مباشرة إلى شركة كيان إيجيبت التي تتولى إصلاح السيارات لعملاء سكودا وإصدار خطابات ضمان جديدة للسيارات كما أنها توفر قطع الغيار المطلوبة دون مشكلات.
وأشار إلى أن شركة كيان قدمت المستندات التي تثبت أنها وكيل للعلامة التجارية سكودا وأنها المسئولة عن تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة موضحا أن هذه المستندات تثبت أن كيان إيجيبت تعتبر وكيلا غير حصري ما يعني إمكانية وجود وكلاء آخرين.
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