الخارجية الأمريكية: مبعوثان جديدان لحل أزمة مقاطعة قطر

خالد بدر الدين:





أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية رفض نشر اسمه، الاثنين ، إن تيموثي ليندركينج -نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج -والجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية أنتوني زيني - سيتوجهان إلى الخليج هذا الأسبوع من أجل الحوار مع الأطراف المعنية ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها حكومة الكويت من خلال الاجتماع مع مسؤولين هناك بهدف المساعدة في حل أزمة دبلوماسية مستمرة بين قطر وأربع دول عربية أخرى منذ أكثر من شهرين.





وذكرت وكالة رويترز إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع قطر منذ 5 يونيو الماضى وحتى الآن لاتهام حكومة الدوحةا بدعم الإرهاب ولا توجد علامة واضحة على حل ذلك الخلاف الدبلوماسي.





وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن عن مهمة زيني وليندركينج الأسبوع الماضي بعد أن انتهت زيارة تيلرسون إلى الخليج في يوليو الماضى عن اتفاق أمريكي قطري بشأن مكافحة تمويل الإرهاب ولمنها لم تسفر عن انفراجة كبيرة في الخلاف.





وقال تيلرسون للصحفيين الأسبوع الماضي إن وجود زيني سيساعد في "الإبقاء على ضغط متواصل على الأرض... هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله من خلال الإقناع عبر الهاتف. لكننا ملتزمون بحل هذا الخلاف واستعادة وحدة الخليج لأننا نرى أن ذلك مهم للجهد المبذول منذ فترة طويلة لهزيمة الإرهاب في المنطقة".





والخلاف الدبلوماسي هو أسوأ نزاع منذ عقود بين دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة وجاء بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية ودعوته للوحدة الأمريكية العربية في مكافحة تمويل الإرهاب وأجندة إيران في المنطقة.

وعمل زيني - الذي لم يتقلد أي دور رسمي كمبعوث أمريكي إلى لأطراف الخلاف- قائدا للقيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وعقب اختتام مسيرته العسكرية عمل مبعوثا أمريكيا خاصا إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.





و شغل زيني من عام 2009 حتى 2012 منصب رئيس لشركة (بي.إيه.إي سيستمز)- ثالث أكبر متعاقد دفاعي في العالم - والتي لها عمليات كبيرة في السعودية وهو الآن رئيس شركة سبكترام جروب التي تضغط على الحكومة الأمريكية نيابة عن صناعة الدفاع وغيرها من الصناعات لزيادة حصتها فى الميزانية الأمريكية.