تقسيط السيارات المستعملة طوق نجاة التجار من شبح الركود

أحمد شوقي





اعتبر عدد من العاملين بسوق السيارات أن تقسيط السيارات المستعملة بات الخيار المناسب للتجار والمعارض للهروب من شبح الركود الذي يخيم على السوق منذ عدة أشهر، بعد الغياب شبه التام لشريحة السيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه، ومحدودية الخيارات المتاحة ضمن الشريحة التي لا تتجاوز أسعارها 200 ألف جنيه.





أوضح محمد الشوربجي، مدير عام سينا موتورز، أن تقسيط السيارات المستعملة يستهدف جذب شريحة العملاء الذين كانوا يرغبون في شراء سيارة من ماركة مناسبة بأسعار تقل عن 150 ألف جنيه، لكن ارتفاع الأسعار قضى على أحلامهم، خاصة في ظل الإجراءات المعقدة التي وضعها البنك المركزي للحصول على قسط السيارة حيث كان هذا النظام المتبع لشراء السيارات التي تصل أسعارها إلى 250 ألف جنيه.





وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام هذه الشريحة باتت محدودة، لذا يسهم تقسيط المستعمل في تمكين هؤلاء العملاء من حيازة السيارة التي كانوا يرغبونها من سوق المستعمل لكن بحالة جيدة.





وأشار إلى أن العديد من البنوك بدأت التوسع في الإقراض لصالح السيارات المستعملة، كما قامت بعض الشركات بطرح خيار تقسيط المستعمل.





ومن البنوك التي تتيح تقسيط السيارات المستعملة: كريدي أجريكول والبركة مصر والقاهرة وHSBC والبنك العربي وفيصل الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي.





ولفت إلى أن هذه الطريقة أسهمت في تحريك سوق المستعمل، مقارنة بالفترة الماضية، لكن المشكلة التي يواجهها التجار حاليًّا أن ملاك السيارات المستعملة لم يعودوا راغبين في البيع بنفس المستوى السابق؛ لأنه في حال بيع السيارة لن يتمكن من شراء سيارة جديدة بنفس قيمة السيارة المستعملة.





ونوّه بأن تقسيط المستعمل يسهم في حل المشكلة لأنه يمكّن العملاء من بيع سياراتهم المستعملة، وفي نفس الوقت شراء طراز آخر مستعمل أيضًا لكن بحالة أفضل، وربما يكون من ماركة ذات مكانة أفضل في السوق.





وذكر أن أسعار الفائدة لقروض السيارات المستعملة تتجاوز الزيرو بنسبة محدودة تتراوح بين 1 و2% فقط.





وأكد أن الشركات التي لجأت إلى التقسيط المباشر تنشط في قطاع السيارات المستعملة أفضل من التي تعتمد على البنوك، حيث لا يضطر العميل للخضوع لنفس الشروط التي وضعها البنك المركزي للحصول على القرض والتي تتيح التقسيط لذوي الرواتب المرتفعة فقط، فضلًا عن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل إجراءات السداد، كما أن فترة التقسيط غالبًا ما تكون ممتدة، وتصل أحيانًا إلى 10 سنوات.





لكنه اعتبر أن التقسيط من خلال البنوك يعتبر وسيلة التجار والمعارض الصغيرة لتحريك عجلة المبيعات لديها لأنها غالبًا لا تمتلك السيولة التي تمكّنها من التقسيط وتوفير رأس المال العامل بالقدر المطلوب، لكن الشركات ذات المراكز المالية القوية تستطيع القيام بهذه الخطوة بسهولة.





واتفق معه منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، حيث أكد أن مبيعات السيارات المستعملة بدأت الانتعاش خلال الأسابيع الأخيرة بفضل فتح باب التقسيط للجميع من جانب الشركات، وكذلك توسع البنوك في طرح برامج لتقسيط المستعمل، سواء بشكل منفرد أو بالاتفاق مع الشركات.





ولفت إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها من اختفاء شريحة السيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه بسبب موجات الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الشهور الماضية؛ مشيرًا إلى أن التقسيط يستحوذ على النسبة العليا من مبيعات السيارات بشكل عام، مما أدى إلى تعثر الكثير من العملاء وعدم قدرتهم على الشراء.





من جانبه قال هاني ربيع، مدير عام شركة الربيع للسيارات المستعملة، إنه في حال إتاحة البنك خيار تقسيط السيارات المستعملة فإن العملاء يواجهون مشكلة تعقد الإجراءات والشروط الموضوعة للحصول على القرض، كما هى الحال تمامًا بالنسبة للسيارات الزيرو، مما يؤدي للتقليل من عائد طرح هذه البرامج.



