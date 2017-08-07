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سيـــاســة
أمن الدولة تحيل قاتل السائحين بالغردقة للأمراض العقلية
الإثنين 07 أغسطس 2017 09:42 م
نيابة أمن الدولة 556
أخر الأخبار
نيابة أمن الدولة 556
نجوى عبد العزيز
أصدر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، قرارًا بإحالة المتهم عبد الرحمن شعبان عبد الرحمن، قاتل السائحين الألمان بالغردقة، لمستشفى الأمراض العقلية، ليكون تحت الملاحظة والكشف الطبي عليه لمدة 45 يومًا، وسوف يجدد حبسه في مقر المستشفى؛ للكشف على قواه العصبية والنفسية.
كانت قد رحلت الأجهزة الأمنية المتهم فى حادث الاعتداء على سائحين بالغردقة لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة؛ للتحقيق معه فى الحادث الذى أودى بحياة ألمانيتين، وإصابة 4 من جنسيات أخرى.
فيما تباشر النيابة العامة بالغردقة سماع أقوال 15 شاهدًا من العاملين فى الشاطئ محل الواقعة، وشاطئ الفندق المجاور له، وكذلك سماع أقوال المصابين فى الواقعة.
كان قد شهد شاطئ ذهبية بمدينة الغردقة قيام شخص بالتعدي بسكين على 6 سائحين، ما أدى إلى مقتل ألمانيتين، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة العاملين بالشاطئ من ضبط المتهم وتسليمه للأمن.
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