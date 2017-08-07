القاهرة والرياض تقودان مكاسب 6 بورصات.. وهبوط الدوحة

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة القاهرة والرياض؛ بفضل البنوك مع تأثر المستثمرين بالمعنويات الإيجابية في البورصات العالمية، وهبط مؤشرا بورصتى دبى والدوحة فقط وسط تعاملات متواضعة، واستمرار أزمة مقاطعة 4 دول عربية لحكومة قطر.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة تقدم بحوالى 0.8% ليرتفع إلى 13661 نقطة، بعد أن قفز بحوالى 1.1% أمس فى أول يوم عمل هذا الأسبوع، ليتفوق على بقية بورصات المنطقة بفارق كبير، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، كما ارتفع سعر سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في بورصة القاهرة، 1.1%.





وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3% فى بورصة الرياض ليصل إلى 7113 نقطة، مع ارتفاع معظم أسهم البنوك السعودية الأخرى بقيادة سهم البنك الأول الذى قفز سعره 1.9%، وكذلك مؤشر بورصة البحرين زاد بنفس النسبة ليسجل 1324 نقطة.





وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.4% ليزداد إلى 6837 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة مسقط ارتفع بنفس النسبة ليتقدم إلى 5042 نقطة، بينما زاد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4592 نقطة مع ارتفاع سعر سهم دانة غاز 1.6%.



