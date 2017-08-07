زيادة طاقة تحلية مياه البحر بمركز برانى إلى 7500 متر مكعب

قال اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه من المقرر أن تزيد طاقة تحلية مياه البحر بمركز براني بغرب المحافظة، إلى نحو 7500 متر مكعب يوميًّا، بدلًا من الطاقة الحالية بالمركز والتى تصل إلى 5500 متر مكعب.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ"المال" أن هذه الزيادة ستتحقق مع تشغيل المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر، والتى تنشئها الهيئة القومية لمياه الشرب، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 متر مكعب، ما يسهم فى زيادة الكميات المتاحة من المياه يوميًّا لأهالى المنطقة وسكانها.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إلى أنه تم الموافقة على إنشاء محطة تحلية مياه ثالثة قى نطاق مركز برانى بغرب المحافظة، وتم الشروع فى تنفيذها لتضاف إلى محطتين لتحلية المياه تعملان حاليًّا تبلغ طاقتهما القصوى معًا 5500 متر مكعب.





وأكد فارس أن كل المشروعات التى تنفذها الشركة مموَّلة من صندوق إسكان المحافظة بتصديق من اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لافتًا إلى أن دعمه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي غير المسبوق هو ما دفع بالمشروعات خطوات هائلة للأمام حتى تخطّت مشروعات توفير مياه الشرب المخطط العام لوزارة الإسكان لعام 2017.

كان فارس قد أشار، فى تصريحات سابقة، لـ"المال"، إلى أن الشركة ستقوم بتشغيل المحطة الثانية لتحلية مياه البحر ببرانى بكامل طاقتها بعد توصيل الكابلات الكهربائية اللازمة لتشغيلها وتوصيل التيار الكهربائى إليها.

وأضاف أن المحطة كانت تنتج 1500 متر مكعب يوميًّا فقط منذ إنشائها، وهو ما يمثل ثلث طاقتها الإنتاجية والبالغة 4500 متر مكعب نتيجة نقص التيار الكهربائى اللازم لتشغيلها.

ويضم مركز برانى محطتى تحلية بخلاف المحطة الجديدة التى تم الموافقة عليها والشروع فى تنفيذها، الأولى هى المحطة القديمة ببرانى، والتى تبلغ طاقتها 1000 متر مكعب يوميًّا، والمحطة الثانية وهى الأحدث وتبلغ طاقتها الإنتاجية والبالغة 4500 متر مكعب.