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مدينة بدر تقطع المياه عن مناطق سكنية وصناعية 7 ساعات
الإثنين 07 أغسطس 2017 07:59 م
محطة المياه
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محطة المياه
المال - خاص
قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق السكنية والصناعية بالمدينة، لمدة 7 ساعات ابتداء من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء 8/8/2017 وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم، نظراً لقيام شركة توزيع الكهرباء بتحويل مسار كابلات الكهرباء المشغلة لرافع المياه الرئيسي رقم 2 بالمدينة.
وطالب الدسوقي، المواطنين وأصحاب المصانع والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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