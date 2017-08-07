الآثار: قلعة قايتباي آمنة إنشائيا ومعماريا

قلعة قايتباي 11

دعاء محمود



أكد الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن حالة قلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية آمنة من الناحية الإنشائية والمعمارية، وقد بدأت الدراسة العلمية لصخرة الأساس (الصخرة الأم) للقلعة منذ عامين بحيث شملت في مرحلتها الأولى مسح لصحن القلعة باستخدام الرادار الأرضي والليزر ثنائي الأبعاد.



وأوضح في بيان أن الوزارة قامت بعدة معاينات للقلعة وصخرة الأساس الممتدة حتى حدود النادي اليوناني وكورنيش القلعة, و ذلك بالتعاون مع مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.



وأوضح المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة أن آخر معاينات صخرة الأساس قد تمت في شهر يوليو 2017 بمشاركة الأستاذ الدكتور/ محمد الذهبي و المهندس/ محمد حمص من مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة.



وتابع أنه تقرر استكمال الدراسات الجيوفيزقية لصخرة الأساس عن طريق استخدام تقنيات متخصصة لرصد التكهفات والفجوات في حالة وجودها وذلك باستخدام تقنيات الرادار والمغناطيسية والجسات الكهربية للحصول على نتيجة تقييمية شاملة لحالة صخرة الأساس المركبة من الحجر الجيري الرملي.



كما سيتم دراسة حركة الأمواج وتأثيراتها على الصخرة لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ تقنية صد لتلك الموجات حسبما تشير نتائج المسح الجيوفيزيائي.



وقامت وزارة الآثار مؤخراً بالتعاون مع وزارة الري ممثلة في هيئة حماية الشواطئ في دراسة مشروع حماية دائمة حول القلعة ومحيطها الذي يمثل أجزاء من صخرة الأساس.

