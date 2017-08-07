للمرة الثانية.. مائدة مستديرة بجنرال موتورز حول سلامة الطرق

تنظم شركة جنرال موتورز مصر مائدة مستديرة للمرة الثانية خلال أقل من شهر؛ بغرض مناقشة سبل تقليل حجم الحوادث على الطريق وزيادة وعي المواطنين حول سلامتهم الشخصية.



