بالم هيلز تبدأ توريق وإصدار سندات بقيمة 700 مليون جنيه

بالم هيلز

رجب عزالدين



أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن البدء فى إجراءات عملية توريق لأوراق القبض الآجلة والتي تشمل إصدار سندات مالية في حدود 700 مليون جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: " تتضمن خطة الشركة تخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالى من خلال توريق أوراق القبض الآجلة والخاصة بالوحدات السكنية والتى تم تسليمها للعملاء بما يقرب من 2.5 مليار جنيه خلال فترة زمنية تترواح بين سنتين إلى ثلاث سنوات".



وتابع البيان: " تقوم الشركة حاليا بالمضى قدما فى الاجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الاصدار بما فى ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية والانتهاء من عملية التصنيف الإئتمانى للسندات المتوقع اصدارها ."



ومن المتوقع أن يتم اصدار السندات قبل نهاية 2017 بمبلغ يتراوح بين 600 إلى 700 مليون جنيه فى هيئة أوراق قبض آجلة ،كما يتوقع أن تتميز تلك السندات بفترة استحقاق قد تصل إلى خمس سنوات.



ومن المقرر أن تقوم شركة ثروة كابيتال بادارة هذه العملية .

