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تأميـــن
رويال: 105 مليون جنيه أقساط الحريق والحوادث والنقل البحري
الإثنين 07 أغسطس 2017 05:16 م
رويال للتأمين 5
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رويال للتأمين 6
مروة عبد النبى :
كشفت نتائج أعمال شركة "رويال" للتأمينات العامة عن تحقيق فرع الحريق بالشركة 43 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالى الماضى علاوة على تحقيق فرع الحوادث المتنوعة 36 مليون جنيه.
وأوضحت نتائج "رويال " أن النقل الداخلى والبحرى حقق 30 مليون جنيه أقساطا تأمينية، بينما حقق التأمين الطبى 53 مليون جنيه أقساط تأمينية خلال نفس الفترة.
وقال حسن درويش العضو المنتدب لشركة "رويال " إن النتائج المتحققة جاءت بعد تركيز الشركة على تنشيط قنوات التوزيع التى تمتلكها، علاوة على التطوير المستمر لإدارة التسويق.
وأضاف أن الشركة لا تنتوى إصدار منتجات تأمينية جديدة خلال العام المالى الجارى، كما أنه لا اتجاه لتدشين فروع جديدة، موضحا أن الشركة افتتحت فروعا بمدن القنال واكتوبر وسيناء والغردقة ووجه بحرى والصعيد بأسوان واسيوط في ظل تركيز الشركة على سياسة المناطق لتحسين الخدمة بشكل مستمر.
وأشار العضو المنتدب إلى أن الشركة لازالت بصدد دراسة عمل منتجات تأمين متناهى الصغر باعتبار أن السوق المصرى واعد وكثيف السكان.
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