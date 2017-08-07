الجبلاية يخطر أندية الممتاز بالإجراءات التنظيمية للدورى الجديد

مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم



على المصرى



أرسل العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، إخطارات لأندية الدورى المصرى الممتاز، موسم 2017-2018، اليوم الاثنين، بشأن الإجراءات التنظيمية لمسابقات الموسم الجديد، وعملية قيد اللاعبين.



وأخطر اتحاد الكرة، الأندية بأن قائمة الفريق للموسم الجديد، ستتضمن 30 لاعبا للفريق الأول، وأيضا لفرق 97 و99 و2000، بينما تضم قائمة فريقي 2001 و2002، "35 لاعبا" لكل فريق، فيما ستتكون قائمة فريق 2003 من 45 لاعبا.



وأبلغ اتحاد الكرة النادي الأهلي بموعد القيد الأولى لقائمة الفريق الجديدة بداية من 10 أغسطس الجاري وحتى 18 أغسطس، بينما ستكون فترة التسجيل الشتوية بداية من 1 إلى 31 يناير من العام المقبل.