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بورصة وشركات
رضا عبد العاطي قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية
الإثنين 07 أغسطس 2017 03:04 م
سحر نصر 9
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سحر نصر 10
رجب عزالدين:
قالت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن المستشار رضا عبد العاطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتولى مهام القائم بإعمال رئيس الهيئة، لحين تعيين رئيس جديد لها.
وأضافت الوزيرة فى بيان اليوم الإثنين، إن تعيين رئيس جديد للهيئة يتطلب موافقة مجلس النواب وفقا لصلاحياته المخولة بتعيين رؤساء الهيئات الرقابية حسب للدستور.
جاء ذلك على هامش افتتاح الوزيرة أول جلسة تداول للبورصة بحضور أعضاء مجلس إدارة مجلسها الجديد.
وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب بحضور المستشار رضا عبد العاطى، ودعت محمد فريد رئيس البورصة الجديد، وأعضاء مجلس الإدارة إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما تقدمت بشكرها للسيد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية المنتهى ولايته على جهوده فى تطوير الهيئة خلال فترة توليه.
سحر نصر
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