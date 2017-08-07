ICFI: استثمارات البنية التحتية العالمية 3.7 تريليون دولار سنويا

البنية التحتية

خالد بدر الدين:



أكد المركز العالمي للبنية التحتية ICFI، الذي أنشأته مجموعة الدول العشرين في عام 2014، إن العالم يحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية بحوالى 3.7 تريليون دولار سنويا وبقيمة إجمالية 88.8 تريليون دولار حتى عام 2040.



وذكرت وكالة رويترز أن المركز العالمي للبنية التحتية يسعى إلى المساهمة في زيادة الفرص أمام الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية حول العالم وتمول المركز حكومات من بينها بريطانيا واستراليا والصين وكوريا وسنغافورة.



وقال المركز في تقريره، إن سد تلك الفجوة في الإنفاق يحتاج لزيادة الإنفاق السنوي على البنية التحتية إلى 3.5% من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي غير أن 20% من هذه الاستثمارات تواجه مخاطر بعدم وجود مصادر تمويل إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الإنفاق.