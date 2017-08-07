الأمن يحدد عدد جماهير مباريات المنتخب والأهلى

جماهير الأهلي



على المصرى



وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي، على حضور 60 ألف مشجع، لمباراة منتخب مصر ونظيره الأوغندي، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، والذى سيقام يوم 5 سبتمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.



وفى ذات السياق، تلقى مسئولو النادي الأهلي، تأكيدات من اتحاد الكرة بموافقة الجهات الأمنية بشكل شبه نهائي، على زيادة أعداد الجماهير في لقاء الفريق ضد الترجي التونسي، المقرر منتصف شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى 20 ألف مشجع، بعدما رفض الأمن أكثر من مرة، زيادة أعداد جماهير الأهلي في مباريات دور المجموعات، واقتصر على حضور 5 أو 10 آلاف مشجع.



وطلب الأهلي مبكراً من اتحاد الكرة، التفاوض مع الأمن لزيادة أعداد الجماهير في لقاء الترجي، نظراً لأهميته الشديدة وحاجة الأحمر لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، بعدما أصبح الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولات الأفريقية هذا العام، بعدما ودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع سموحة والمصري بطولة كأس الكونفيدرالية.