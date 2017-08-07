الكهرباء توقع 3 مشروعات شمسية مع أكوا باور السعودية

وزير الكهرباء

عمر سالم:



شهد اليوم الإثنين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والسفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير السعودية، والسيد محمد بن عبدالله أبو نيان رئيس شركة أكوا باور، والمهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية قدرة 120 ميجاوات ببرنامج تعريفة التغذية بنبان - محافظة أسوان.



وقال شاكر إنه يتم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور؛ بهدف المشاركة في تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاثة مشروعات محطات شمسية كهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.



وأضاف أن الحدث المهم يعكس الثقة المتواصلة في الاستقرار السياسى وجدوى هذه المشروعات من الناحية الاقتصادية وأهميتها من الناحية البيئية لمصر ومدى اهتمام شركة أكوا باور بالاستثمار في السوق المصرية، ويعد توقيع الإتفاقية مع شركة أكوا باور في إطار سعى القطاع للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية في مصر.



ومن المتوقع أن تساهم المحطات الثلاث المزمع إنشاؤها بمدينة بنبان بأسوان في تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بحوالي 156 ألف طن سنوياً وتوفير الطاقة الكهربائية لحوالي 80 ألف منزل، وذلك عند الانتهاء من عمليات البناء المتوقعة في الربع الأخير من العام 2018 وهي أيضاً سوف تساهم في تخفيض المخاطر وخلق فرص عمل من خلال الاقتصاد الأخضر وتحسين الموازين التجارية، التى يمكن أن تتصاحب مع توليد المزيد من الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة.



وجدير بالذكر أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وقد تم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة فى المرحلة الأولى والتى تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليار دولار.



كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر الماضى، وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.



وحتي الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالفا بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وتم بالفعل توقيع عدد 10 اتفاقيات لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 500 ميجاوات.