سندات

هبة محمد:



هبط العائد على سندات الخزانة الحكومية 184 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) ليسجل 16.8%، مقتربا بذلك من ادنى مستوى في3 أشهر، وقد يرجع ذلك إلى إقبال العملاء الأجانب للاكتتاب في تلك الأدوات، بجانب رغبة البنوك الاحتفاظ بالعوائد المرتفعة لفترة زمنية طويلة.



كان العائد على أذون الخزانة الحكومية سجل هبوطاً حاداً، أمس، مقتربا من أدنى مستوى فى خمسة أشهر، مع إقبال الأجانب والبنوك على الاكتتاب بكثافة فى ظل ضعف فرص التوظيف عبر وسائل الاستثمار الأخرى مع ارتفاع الفائدة المحلية والذى دفع عددا من الشركات لتأجيل خطط الاقتراض من البنوك لتنفيذ توسعاتها.



وأوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات سجل 16.812%، بعدما غطت البنوك العطاء 4.3 مرات.



كما انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات إلى 16.75% وبلغت معدلات التغطية على العطاء 3 مرات قيمته، ولم يفصح البنك المركزي عن بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بقيمة العروض المقدمة أو المقبولة والفائدة التي طلبتها البنوك.



وكشف بيانات وزارة المالية أمس، عن تراجع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بنحو 1.6 نقطة مئوية ليسجل %19.13 مقارنة بـ %20.76 فى آخر عطاء، وتقدمت البنوك بنحو 270 عرضا للاكتتاب بقيمة 15.5 مليار جنيه، تعادل 2.1 مرة القيمة المطلوبة، فيما قبلت الوزارة 153 عرضا فقط بقيمة 8.8 مليار جنيه.



وكان الهبوط أكبر على عائد أذون 273 يوما الذى سجل %18.87 أمس، متراجعا من %21.58 فى العطاء السابق، بنسبة هبوط بلغت 2.7 نقطة مئوية، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 23.3 مليار جنيه عبر 237 عرضا، فيما قبلت وزارة المالية 75 عرضا بقيمة 10.5 مليار فقط.



وتعد مستويات الفائدة الحالية على كلا الأجلين لأذون الخزانة هى الأقل منذ مطلع شهر مارس الماضى، تبعا لبيانات البنك المركزى المصرى.



وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فى رسالة نصية عبر الهاتف لـ«المال» عن استحواذ الأجانب على %46.6 من إجمالى الطرحين بقيمة 9 مليارات جنيه تعادل ما يزيد عن 500 مليون دولار، وبلغت اكتتابات الأجانب فى أدوت الدين المصرية أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضى بقيمة 3.5 مليار دولار، مسجلة نحو 14 مليار دولار منذ صدور قرار تعويم سعر الصرف.