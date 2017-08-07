إسكان للتأمين تجدد عقد الطبى للعاملين بسمارت للطيران

نعمان عاشور إسكان للتأمين



كتب– الشاذلى جمعة:



جددت شركة "إسكان للتأمين" عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بشركة "سمارت للطيران".



كشف نعمان عاشور مدير عام التسويق وشئون الوسطاء والتأمين البنكى بـ"إسكان" أن إجمالى مبالغ التأمين بالوثيقة 25 مليون جنيه وهى توفر التغطية التأمينية لعدد 250 مؤمن عليهم، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للتغطية للفرد الواحد هو 100 ألف جنيه وهى ضعف مبلغ التأمين للفرد الواحد بالوثيقة العام الماضى.



وأضاف عاشور أن الوثيقة تغطى العلاج بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والكشف بالعيادات الخارجية إلى جانب إجراء الفحوص المعملية والتحاليل والأشعة وكذلك تغطى حالات الولادة والأسنان وذلك من خلال الشبكة الطبية المتعاقدة معها شركته على مستوى الجمهورية.



وأوضح أن شركته أسندت مهام الإدارة الطبية للعقد بنظام الطرف الثالث لصالح شركة "نكست كير للرعاية الصحية" حيث تقوم الأخيرة بإدارة الشبكة الطبية وكذلك إدارة النفقــات الطبية والتعامل مع مقدمى الخدمات.



وكشف عاشور عن انتظار اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لأربعة وثائق جديدة لصالح الشركة منها وثيقتان للتأمين الطبى أحدهما تستهدف الأفراد والأخرى للجماعى وتضم تعريفات واضحة للتغطيات وتغطية كل الأمراض مثل الأمراض الحرجة والمزمنة والسابقة لتاريخ التأمين واللاحقة له متوقعا اعتمادها خلال شهر وسوف يتم تسويقها عبر الوسطاء وتستهدف النقابات المهنية وغيرها.



وأوضح أن الوثيقة الثالثة وهى "المهنية العامة" لتغطية مخاطر المسئولية المهنية للفئات المختلفة حيث يوجد بالشركة حاليا وثيقة المسئولية المهنية للصيادلة وأخرى للأطباء إلا أن الوثيقة الجديدة أشمل وتستهدف شرائح جديدة مثل المحامين فيما تغطى الوثيقة الرابعة نفوق الماشية وتشمل التأمين على الحيوان نفسه مثل التأمين على خيول السباق والتى قد تتعرض لحوادث تؤدى إلى القتل الرحيم لها فتوفر الوثيقة تعويضا وفق تعريفات وأسعار محددة بالهيئة العامة للرقابة المالية عبر خبراء متخصصين.



وفى سياق متصل، نجحت "إسكان" أيضا فى التأمين على أسطول السيارات التابع لـ"سمارت" ضمن وثيقة التأمين التكميلى سيارات كما تم تغطية خطر فقد رخيصة بالنسبة للطيارين لصالح الشركة.